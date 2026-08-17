Francho, el más valorado en un Real Zaragoza que triplica el valor del resto de equipos profesionales de Primera RFEF

Que el Real Zaragoza es un gigante en Primera Federación es casi una afirmación de Perogrullo. Además, los números la respaldan. Porque el equipo aragonés prácticamente triplica a, sin contar a los filiales, el valor de mercado de los que van a ser sus rivales. El portal Trasnsfermarkt, la referencia a nivel mundial, revela que, a día de hoy, la plantilla zaragocista tiene un valor de 11, 8 millones, mientras que la media de sus competidores se queda en poco más de 4.

Fuera de esta lista, por no ser equipos profesionales, quedan el Villarreal B (4,43 millones), el Atleétido de Madrid B (12,7) y el Real Madrid Castilla (52,5 millones). Curiosamente, en el filial del conjunto blanco está el jugador con más valor de toda la categoría y es aragonés y con pasado en la cantera zaragocista. Jorge Cestero, con 7,5 millones, tiene un valor superior él solo que muchas de las plantillas de Primera Federación.

En el equipo blanquillo, el jugador más valorado, y con diferencia, es Francho Serrano. Aunque está por ver si continúa o no en el club, Trasnsfermarkt le otorga un valor de 3 millones de euros, duplicando al segundo zaragocista en esa lista. Pau Sans, con 1,5 millones, y Saiud, con 1, cierran el podio.

El caso Ander

Quizá el caso más llamativo sea el de Ander Herrera, al que la plataforma le otorga un valor tan solo de 400.000 euros. El jugador menos costoso del actual Real Zaragoza es el lateral Sergio Escudero (100.000) y el arquero Anartz Peaña (150.000). Con un valor de 200.000 euros aparecen nombres como los de Edu Espiau, Barrachina o Carrillo.

Pero hablando de clubs, por detrás de los dos filiales madrileños y del Zaragoza aparece la UD Ibiza, con alrededor de 6,1 millones de euros. Después se encuentran el Sant Andreu, con 5,55, el Hércules, con 5,25, y la SD Huesca, con 5,15 millones. Así, Transfermarkt valora al Zaragoza en casi el doble que al Ibiza, en más del doble que al Hércules y en aproximadamente 2,3 veces el valor de la plantilla del Huesca. Más atrás aparecen el Nàstic, el Villarreal B y el Real Murcia, todos por debajo de los cinco millones. El contraste se acentúa todavía más frente a los clubes con menor valoración. Los 11,8 millones zaragocistas equivalen a casi cinco plantillas del Teruel, cuyo valor ronda los 2,45 millones. Son comparaciones que no dan puntos ni garantizan victorias, pero sí ayudan a calibrar desde qué posición parte el Zaragoza en su intento de regresar al fútbol profesional.