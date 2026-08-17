Ibai Gómez afina la sala de máquinas del Real Zaragoza

Poco a poco va perfilando Ibai Gómez el Real Zaragoza a su imagen y semejanza, a su idea de fútbol, cuya implantación va a paso lento pero firme, con brotes verdes en cada partido disputado. Esta última semana de preparación será clave ya para ir definiendo el once inicial y las pistas sobre hacia dónde irá la alineación en la primera jornada en Tarragona.

De todos modos, el técnico vasco ha ido dejando pistas en algunos puestos clave, como por ejemplo el centro del campo, donde ha repetido parejas de baile con perfiles de juego muy marcados y que son rastros de miguitas de pan de cara al inicio liguero, una pequeña pincelada antes de que veamos el cuadro completo la próxima semana en el estreno de la Primera RFEF en el Nou Estadi.

Tanto contra el Andorra como ante el Villarreal B, dos de las pruebas sin duda más exigentes de la pretemporada por la categoría del primero como por ser rival en Liga en el caso del filial amarillo, Ibai Gómez juntó a dos hombres llamados, sobre el papel, a ser capitales esta campaña: Ander Herrera y Peter Ademo. A ellos les acompañó Terrer ante el Andorra y, en Villarreal, Diego Monzón.

Sin embargo, contra la Real Sociedad B en el Memorial Carlos Lapetra como ante la UD Logroñés la pareja en el medio fue Saidu-Rubén Díez, que formaron con Pinilla de enganche ante el Sanse y con Terrer en Logroño.

Ibai Gómez, un amante de la salida de balón desde atrás y de la presión muy alta arriba, está juntando dos perfiles distintos y complementarios, a veces en doble pivote y otras con trivote. Ander Herrera, jugador de clase y toque de balón, está formando junto a un todoterreno como Ademo, que está dejando muy buenas sensaciones en pretemporada. La otra pareja está siguiendo por lo visto hasta ahora el mismo patrón. Rubén Díez con un jugador de gran movilidad y fortaleza física como Saidu.

El que no está en los planes para ese puesto, al menos a día de hoy, es Francho. Sí que ha tenido algunos minutos en el medio, su posición natural, pero no más (ni cerca ha estado) que en el lateral derecho, donde ahora mismo cuenta para Ibai Gómez. Su situación sigue muy en el aire cuando parecía que se iba a despejar con una continuidad acompañada de bajada de sueldo y que no fuese convocado en el doblete contra el Logroñés y el Villarreal B es indicativo de que su marcha está más cercana que lejana.

Esta semana de pretemporada, al ser la última, dejará más pistas del equipo tipo que quiere Ibai Gómez, con sistemas y nombres. En el caso del esquema, ha probado tanto con tres medios más puros como con una pareja de centrocampistas y un mediapunta más ofensivo. E, incluso, con dos delanteros en un 4-4-2 más clásico.

Y lo mismo en cuanto a sus integrantes. Con lo visto en pretemporada, parece que Ander Herrera y Ademo parten con ventaja, con Rubén Díez también muy bien posicionado por su experiencia, buen trato de balón y visión de juego. Además, el zaragozano puede ejercer tanto de centrocampista como de mediapunta, una versatilidad que le da un plus.

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Lucas Terrer también ha dejado muy buenas sensaciones en pretemporada, dando un paso al frente, y en Monzón se ve que hay madera de futbolista de presente más que de futuro. En cuanto a Saidu, ha estado más disperso y los problemas físicos tampoco le han ayudado, pero debe ser un jugador diferencial en una categoría que le debe ayudar a crecer.