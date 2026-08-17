Jesús de Miguel, objetivo del Real Zaragoza, quiere apurar sus opciones de seguir en Segunda División

El desenlace del culebrón de Jesús de Miguel no va a ser inminente y se va a ir previsiblemente al final del mercado de fichajes, que finaliza el 1 de septiembre a las 23.59. Después de ascender con el Tenerife, el delantero, que no cuenta para el club chicharrero ha comunicado tanto al Real Zaragoza como al resto de equipos interesados en él que quiere apurar sus opciones de jugar en Segunda División, ya sea en su club, lo que no parece factible, o en otro.

De momento, eso sí, no cuenta con ofertas en firme de la categoría de plata (el Sabadell fue una posibilidad, pero ya no lo es), aunque el deseo del jugador es el de aguardar a los últimos días de mercado a ver si se le abre alguna opción en España, ya que sí que tiene opciones del extranjero, aunque de momento prefiere permanecer en el país.

El Tenerife le ha dejado claro que no cuenta con él y que debe encontrar un nuevo destino, así que, a día de hoy, esa puerta está cerrada para el punta madrileño. De hecho, Álvaro Cervera le dejó fuera de la convocatoria en el estreno liguero contra el Eibar, aunque también tuvo que ver que se perdiese gran parte de la pretemporada por sus problemas de pubis, ya superados en principio ya que lleva dos semanas trabajando con total normalidad y con el grupo.

Sus opciones quiere que pasen por otro club de Segunda División, aunque será complicado que algún equipo quiera sus servicios, más que nada por el dinero que exige la entidad chicharrera (200.000 euros), que quiere rentabilizar la inversión realizada en él hace un año, que fue de 75.000 euros de fijo al Castellón y otros 75.000 por el ascenso. Y en Primera RFEF sí que hay clubs que quieren pagar lo que pide el club insular por él.

De todos modos, De Miguel sigue siendo el gran objetivo para la delantera del Real Zaragoza junto a otro atacante que vaya bien al espacio, un extremo, lo mismo que Rubo Iranzo para el puesto de central (un fichaje que adelantó en exclusiva este diario) y un lateral derecho si finalmente sale Francho Serrano. Y el club aragonés está dispuesto a esperar por la eficacia demostrada del ariete madrileño en las últimas temporadas, donde ha sido capital para el ascenso del Castellón y del Tenerife.

Rezagado en la carrera

Además, el club aragonés tiene cubierto ese puesto ya con Edu Espiau, además de un Pau Sans que ya suma dos goles e incluso con Marcos Cuenca, que jugó un gran partido en la punta del ataque contra el Villarreal B, duelo en el que incluso vio puerta. Y en Primera RFEF, al empezar más tarde, solo hay una jornada con el mercado abierto, por lo que es más factible aguardar al final.

De hecho, el club aragonés ya ha hecho una propuesta verbal al Tenerife en la que se habló de una cifra que rondaría los 175.000 euros, más de lo que pagó la entidad chicharrera por él entre fijos y bonus. Ahora bien, el Real Zaragoza parte en esta carrera por De Miguel algo rezagado pese a contar con el beneplácito del jugador en caso de bajar a Primera RFEF, ya que el Ibiza, el Huesca y el Mirandés tienen propuestas más consolidadas y mejores económicamente para el Tenerife y también para el jugador, aunque el delantero no termina de ver clara ninguna de esas alternativas y mantiene su idea. Primero, intentar seguir en Segunda.

Joaquín Delgado es otra opción que ha estado trabajando el Real Zaragoza para la punta del ataque, pero el atacante del Real Oviedo, que estuvo cedido desde enero en el Barça Atlétic, apunta a Portugal ya que quiere dar el salto al fútbol profesional, sea en España o fuera de él, tras marcar 20 goles en 33 partidos entre Primera RFEF y Segunda RFEF el pasado curso. También tiene propuestas de Polonia y su salida de la entidad carbayona es segura tras tampoco ser convocado para el estreno liguero ante el Granada.

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Bojan Radulovic, como adelantó este diario, ha estado en la lista de prioridades pero no va a venir y está descartado. Su club, el Huddersfield Town de League One (tercera categoría de Inglaterra) no está dispuesto a dar facilidades para su salida, ya que tiene todavía un año más de contrato, y de hecho le ha ofrecido la renovación.