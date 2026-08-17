La planificación del Real Zaragoza: un lateral derecho en ciernes

Ibai Gómez dijo tras el Memorial Carlos Lapetra que el Real Zaragoza necesitaba tres jugadores para rematar su plantilla y dos de esas demarcaciones están muy claras, con un 9 de referencia, para la que se han lanzado varios intentos (De Miguel, Delgado o Radulovic), aún sin suerte, y un central, donde el valencianista Rubo Iranzo es el claro señalado para llegar. Un atacante versátil, que vaya bien al espacio, un extremo, sería el tercer refuerzo, pero ahora mismo y si la salida de Francho Serrano se configura en el proyecto, porque así la ve la nueva propiedad, la idea es traer a un lateral derecho para completar la plaza con Gabilondo.

En ese escenario hasta el 1 de septiembre y dejando como ineludibles los fichajes de un delantero centro y un central, quizá lleguen tanto el extremo como el lateral derecho (serían cuatro fichajes más), pero si Francho acaba por salir desde el club se juzga que tiene que aterrizar primero un refuerzo para el costado diestro de la zaga antes que otro atacante, por lo que si, hay que decidir, por ahí irá la apuesta.

El Zaragoza tiene muy encarrilado el fichaje de Iranzo, adelantado por este diario, que llegaría en propiedad y por varias temporadas, tres, con opciones de recompra y sin la totalidad del pase para la entidad zaragocista, cuando el Valencia dé luz verde a su salida. El Zaragoza está dispuesto a esperar y Rubo supone un fichaje para el eje, donde ha jugado toda su carrera, y también se puede adaptar al lateral derecho, posición en la que ha disputado la gran mayoría de sus partidos con el Valencia, hasta 12 desde que debutó en la 21-22 con Bordalás.

La polivalencia de Francho

Sin embargo, si sale Francho, al que Ibai y Lalo ven como lateral más que en una medular que es la zona mejor cubierta del equipo, el Zaragoza apostaría por completar ese carril, donde ha dado el salto desde el filial esta pretemporada Lalo Arantegui, hijo del director deportivo, y está participando con regularidad en la pretemporada con Ibai Gómez. El Zaragoza tanteó a varios laterales derechos, como Miramón, por ejemplo, al que su renovación en el AEK Larnaca, convirtió en una quimera al pedir el equipo chipriota traspaso, antes de declarar oficialmente cerrado ese puesto con Gabilondo y la polivalencia de Francho.

La llegada de la nueva propiedad, con A.GAIN, solo ha hecho aumentar la exigencia de esa salida del capitán, que no aceptó hasta ahora la oferta de renovación que le planteó el club

Sin embargo, la realidad es que la continuidad del capitán nunca ha estado clara, porque sus emolumentos están muy por encima de los máximos en los que se mueve el proyecto zaragocista en Primera RFEF y la llegada de la nueva propiedad, con A.GAIN, solo ha hecho aumentar la exigencia de esa salida del capitán. No aceptó Francho hasta ahora la oferta de renovación, con una reducción drástica de su salario, que recuperaba en su mayoría con los bonus en caso de ascenso y aumentado un año más, hasta 2031, su vínculo. El caso es que sin una adecuación de su contexto salarial su continuidad es inviable. O al menos así la juzga el club. Mucho más los nuevos propietarios.

Su situación, en todo caso, ha vivido este fin de semana un nuevo giro de tuerca al no jugar ninguno de los dos amistosos, ni en Logroño ni en Villarreal. Su rodilla derecha, en la que fue operado en mayo del menisco externo, necesitaba un descanso y había alguna ligera molestia, pero lo cierto es que la negociación para su continuidad, o salida, vive días claves.

Adecuación salarial

El capitán, de innegables compromiso y zaragocismo, desea quedarse, aunque es verdad que su agencia ha trabajado en este verano en una salida que el nuevo Zaragoza de A.GAIN ve con mejores ojos que el anterior, por mucho que Ibai y Lalo consideren al zaragozano como un jugador importante, por su nivel y su rol de líder y ejemplo, en el proyecto. Sin embargo, esas funciones solo se darán si hay una adecuación salarial. Y de momento, a poco más de dos semanas de acabar el mercado, no se ha producido.

Noticias relacionadas

Francho tiene una cláusula en su contrato de cesión a un equipo de superior categoría tras el descenso consumado y rechazó un suculenta oferta de Rusia, pero su futuro se va a dirimir en los próximos días y la intuición es que no va a seguir. Lo que activará la llegada de un lateral derecho.