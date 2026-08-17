Tercera oportunidad para favorecer la "comunión afición-equipo" en el Real Zaragoza

No hay dos sin tres. Tercera oportunidad para la afición del Real Zaragoza para ver de cerca un entrenamiento de su equipo. El club aragonés, tal y como hizo en la primera sesión de la pretemporada y hace un par de semanas, ha decido abrir las puertas del entrenamiento de este martes y todo aquel que así lo desee podrá acudir a la Ciudad Deportiva blanquilla a comprobar de primera mano cómo avanza la preparación del conjunto dirigido por Ibai Gómez.

Con el objetivo de fomentar la "comunión-afición equipo", supondrá además la vuelta al trabajo del conjunto blanquillo tras los amistosos que disputó el viernes en Logroño y el sábado en Villarreal, ya que el domingo y el lunes han sido de descanso para lo blanquillos

El entrenamiento dará comienzo a las 9.30 horas. El acceso a la instalación estará permitido desde las 9.00 por la puerta principal y se podrá aparcar tanto en la propia vía de entrada como en la explanada frente a la Ciudad Deportiva.Ya por la tarde, los de Ibai Gómez volverán a saltar al césped en una jornada con doble sesión de trabajo, aunque la vespertina será a puerta cerrada.