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Tercera oportunidad para favorecer la "comunión afición-equipo" en el Real Zaragoza

El club aragonés vuelve a abrir las puertas de su entrenamiento de este martes

La afición abraza al Real Zaragoza en el entrenamiento de puertas abiertas en la Ciudad Deportiva

La afición abraza al Real Zaragoza en el entrenamiento de puertas abiertas en la Ciudad Deportiva

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Arturo Pola

Arturo Pola

Zaragoza

No hay dos sin tres. Tercera oportunidad para la afición del Real Zaragoza para ver de cerca un entrenamiento de su equipo. El club aragonés, tal y como hizo en la primera sesión de la pretemporada y hace un par de semanas, ha decido abrir las puertas del entrenamiento de este martes y todo aquel que así lo desee podrá acudir a la Ciudad Deportiva blanquilla a comprobar de primera mano cómo avanza la preparación del conjunto dirigido por Ibai Gómez.

Con el objetivo de fomentar la "comunión-afición equipo", supondrá además la vuelta al trabajo del conjunto blanquillo tras los amistosos que disputó el viernes en Logroño y el sábado en Villarreal, ya que el domingo y el lunes han sido de descanso para lo blanquillos

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El entrenamiento dará comienzo a las 9.30 horas. El acceso a la instalación estará permitido desde las 9.00 por la puerta principal y se podrá aparcar tanto en la propia vía de entrada como en la explanada frente a la Ciudad Deportiva.Ya por la tarde, los de Ibai Gómez volverán a saltar al césped en una jornada con doble sesión de trabajo, aunque la vespertina será a puerta cerrada.

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