Arnau Martínez, la llave para que Rubén Iranzo fiche por el Real Zaragoza, lo tiene prácticamente hecho con el Valencia

Muchas veces en el mundo del fútbol el mercado de fichajes se mueve como un dominó. Un solo movimiento puede desencadenar una serie de sucesos que, en este caso, pueden benefeciar al Real Zaragoza. Eso parece que puede ocurrir con el fichaje de Arnau Martínez por el Valencia FC. Si se confirma el fichaje del lateral del Girona por los chés, los valencianos podrían abrir la puerta del club de par en par a Rubén Iranzo, el gran objetivo de los blanquillos para reforzar el eje de la zaga.

Y las negociaciones entre el Valencia y el Girona van por muy buen camino. Así lo aseguran desde la Cadena Cope de Valencia, que explican que ambos clubs han acercado posturas y hoy puede ser el día clave para que se acabe cerrando la incorporación de Arnau Martínez al equipo dirigido por Carlos Corberán.

El Real Zaragoza está decidido a esperar y apurar el final del mercado para fichar a Rubén Iranzo, central del Mestalla y que ya ha debutado con el primer equipo y el deseado por los aragoneses, tal y como contó este diario el pasado 5 de agosto. Su salida es segura este verano, ya sea cedido o con un acuerdo de traspaso con objetivos y posibilidad de recompra. Cuando el Valencia dé luz verde a su salida, como ahora parece el caso, lo más probable es que llegue al club aragonés.

Iranzo es un defensa aseado con el balón, rápido y fuerte, al que su nivel técnico le permite jugar de lateral derecho. De hecho, en el primer equipo lo ha hecho mucho más en esta demarcación, aunque su puesto en las categorías inferiores y en el filial es el de central y es ahí donde más nivel puede dar y para lo que llegaría al Real Zaragoza como refuerzo indispensable.