Real Zaragoza
Así se despide Francho Serrano del Real Zaragoza: "Por mi cabeza nunca había pasado la idea de llevar otro escudo, me voy con la conciencia tranquila"
El canterano publica una carta en sus redes sociales diciendo adiós al "equipo de mi vida"
Poco ha tardado Francho Serrano en despedirsde del Real Zaragoza y lo ha hecho con un comunicado lleno de emociones el que repasa su trayectoria y sus sentimientos encontrados en un día que, como el mismo expresa, pensaba que no iba a llegar. Estas son las últimas palabras del capitán:
Queridos zaragocistas:
Nunca pensé que podría llegar el momento de separar nuestros caminos. Nunca imaginé que tendría que despedirme del equipo de mi vida. Ha sido una decisión muy difícil. Por mi cabeza nunca había pasado la idea de llevar otro escudo, pero este paso es bueno para todos. Es el que debo dar, por mucho que duela. Me marcho porque es la mejor solución para la entidad, para el club, que está por encima de todo y de todos.
Quiero agradecer a todos los cuerpos técnicos y a todos los compañeros que han estado conmigo desde que llegué, siendo alevín, pasando por todas las categorías y acompañándome en un camino que me ha hecho ser quien soy hoy. Gracias también a todos los zaragocistas que siempre me han mostrado todo el cariño y el apoyo posibles, incluso en los momentos más difíciles y a pesar de las circunstancias. Espero que se me recuerde como una persona que siempre ha antepuesto el Real Zaragoza a todo.
Me habría gustado despedirme de otra manera, pero las circunstancias han hecho que todo haya sucedido muy rápido, después de unos días de profunda reflexión y de valorar la oportunidad y el reto que se me presentan en Getafe.
Quiero que sepáis que siempre voy a apoyar al equipo, esté donde esté y pase lo que pase. Soy y seré un aficionado más, que nunca se cansará de decir lo orgulloso que está de ser zaragozano y zaragocista. La Romareda siempre será mi estadio. Os deseo lo mejor para este año. Estoy seguro de que vendrán cosas mejores.
Me voy con la cabeza bien alta y con la conciencia muy tranquila por haberlo dejado todo por este club. Y me voy también con el orgullo de haber cumplido el sueño que tenía desde pequeño: llegar a ser capitán del primer equipo.
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