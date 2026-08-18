El exjugador del Real Zaragoza que coge las riendas de la dirección deportiva de un mítico equipo europeo: "Bienvenido de nuevo"

Algunos jugadores que han defendido la camiseta del Real Zaragoza en los últimos años han colgado las botas para seguir ligados con el mundo del fútbol de alguna manera. Aunque el caso más repetido sea el de entrenador, encontramos ejemplos en casi todas las estructuras deportivas del deporte rey. En esta nueva aventura del club en Primera RFEF, que comenzará el último fin de semana de agosto visitando el campo del Nàstic de Tarragona, el conjunto dirigido por Ibai Gómez se enfrentará a dos equipos entrenados por dos exjugadores del Real Zaragoza.

Adrián Colunga con el Algeciras y César Arzo con el Juventud de Torremolinos se sentarán en el banquillo del Ibercaja Estadio en unos meses. Tras su retirada, también hay exfutbolistas que optan por continuar su trayectoria profesional en los despachos. Este es el caso de Radosav Petrovic. El mediocentro serbio, que arribó del Almería a la capital aragonesa en el verano de 2021, es nuevo director deportivo del Partizan de Belgrado desde este mes de julio.

"Radosav Petrović es el nuevo director deportivo del FC Partizan. El exfutbolista del equipo blanquinegro e internacional con la selección de Serbia ha sido nombrado nuevo director deportivo del FC Partizan. El contrato se ha firmado hasta junio de 2028", anunció el conjunto serbio en sus redes sociales.

Petrovic, que ha sustituido la camiseta del verde por el traje de los despachos para desempeñar labores de director deportivo, es toda una leyenda en el Partizan. El que fuera centrocampista del Real Zaragoza disputó 107 partidos oficiales en el club serbio donde anotó 20 goles y conquistó cinco títulos: tres campeonatos de la liga de Serbia y dos Copas de Serbia. También formó parte de la generación que disputó la fase de grupos de la Liga de Campeones en la temporada 2010/11 donde compartió vestuario con Stefan Babovic, exjugador del Real Zaragoza en el curso 2012/13.

Su paso por el Real Zaragoza

Radosav Petrovic fue una de las apuestas de Miguel Torrecilla en el verano de 2021. Tras dos temporadas en el Almería, el centrocampista serbio prosiguió con su carrera en el Real Zaragoza. Petrovic estuvo hasta enero de 2023 en la capital aragonesa cuando el club y el propio jugador decidieron poner fin a su relación contractual. El pivote balcánico defendió la camiseta blanquilla en un total de 38 encuentros oficiales y marcando un gol, frente a la UD Ibiza.

Petrovic controla un balón ante el Mirandés. / ÁNGEL DE CASTRO

El paso de Petrovic por el Real Zaragoza se enmarcó dentro de una dilatada carrera como futbolista profesional. El centrocampista despegó en el FK Partizan de Belgrado, club con el que conquistó varios títulos. Tras consolidarse en la élite balcánica, dio el salto a la Premier League inglesa de la mano del Blackburn Rovers en la campaña 2011-2012, para después asentarse durante tres años en Turquía.

Su siguiente destino fue el fútbol portugués, donde perteneció a la disciplina del Sporting CP entre 2016 y 2019, periodo en el que también jugó como cedido en el Rio Ave FC. Antes de desembarcar en La Romareda, Petrović tuvo su primera toma de contacto con el fútbol español en la UD Almería, equipo en el que compitió durante dos temporadas en Segunda División.

Noticias relacionadas

Tras finalizar su vínculo con el conjunto maño, continuó su periplo internacional sumando más campeonatos de liga a su currículum: primero en Kazajistán con el Ordabasy y más tarde en las filas del APOEL de Nicosia en el fútbol chipriota. Ahora, tras colgar las botas hace poco tiempo, Radosav Petrovic es el director deportivo del Partizan de Belgrado, equipo en el que jugó Samed Bazdar antes de fichar por el Real Zaragoza. Su conocimiento del fútbol español le ha servido para fijarse en la Segunda División y cerrar el fichaje de Idrissu Baba, centrocampista que jugaba en el Almería.