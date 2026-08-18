Un exzaragocista emula a su padre y silencia Riazor en el regreso del Deportivo a Primera División

El Deportivo de La Coruña celebraba su regreso a Primera División y ganaba gracias al gol de Pierre-Emerick Aubameyang cuando apareció el excentrocampista del Real Zaragoza Marc Aguado. En el minuto 76, Gonzalo Villar envió el balón al área y el canterano blanquillo se anticipó para conectar un magnífico remate de cabeza que superó a Leo Román y estableció el 1-1 definitivo para el Elche.

Un guion muy similar al que ocurrió a comienzos de siglo con la familia Aguado también como protagonista. Hay que retroceder hasta el 7 de mayo de 2000. El Deportivo de Javier Irureta estaba a punto de conquistar la primera Liga de su historia y Riazor había preparado una fiesta. La derrota del Barcelona permitía a los coruñeses acariciar el título y, con el 2-1 en el marcador en los últimos minutos, el estadio se veía ya campeón. Entonces apareció Xavi Aguado, padre de Marc. Un centro largo de Pablo Acuña encontró al central zaragocista en el segundo palo. Aguado ganó por alto y cabeceó a la red para colocar el 2-2. El empate obligó al Deportivo a guardar el champán y esperar para proclamarse campeón.

Las declaraciones

Volviendo al presente, Marc Aguado se mostró contento con la imagen que ofreció el Elche en Riazor, pese a que el conjunto gallego se adelantó tras un desajuste entre Buba Sangaré y Affengruber. “Veníamos con la intención de sumar de tres, creo que hemos tenido nuestras opciones, pero en un desajuste que hemos tenido en la primera parte nos han hecho un gol. Más allá de eso, creo que en líneas generales hemos hecho un buen partido, ahora a por más”, comentó a Dazn tras el encuentro.

El futbolista maño ve muchas similitudes entre el nuevo Elche de Martín Anselmi y el de las últimas temporadas dirigido por Eder Sarabia. “Una de las cosas que tiene que definir a este equipo es la valentía independientemente del entrenador, tenemos que saber cuáles son nuestras características y con la ayuda del entrenador sacar lo mejor de nuestro potencial”, destacó.