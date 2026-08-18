Los fichajes pendientes del Real Zaragoza y el 'juzgadnos por lo que hagamos' de Bobby Aitkenhead

Con la pretemporada prácticamente vencida, solo pendiente de los encuentros frente al Bilbao Athletic en el Ibercaja Estadio y el Numancia en Los Pajaritos, y la Liga a la vuelta de la esquina de menos de dos semanas, el Real Zaragoza se enfrenta a un escenario totalmente anómalo en su historia. Y también inédito: va a jugar en una categoría en la que nunca ha militado con la actual nomenclatura.

El tercer escalón del fútbol español, al que cayó en mayo pasado después de una campaña absolutamente catastrófica que hundió al club en un escenario terrible e impropio. Toda vez que la tragedia deportiva ya no tiene remedio, el Real Zaragoza debe tomarla como una oportunidad para reconstruirse sobre pilares nuevos y entender por qué sucedió para saber cómo dirigirse hacia el futuro.

Los caminos deportivos e institucionales deben ser otros diametralmente opuestos a los de los últimos cuatro años. El cerebro de la SAD, que estuvo donde estuvo en el tiempo de Real Z LLC, no carburó y falló de manera estrepitosa. El Zaragoza de A.GAIN debe romper todos los lazos de unión que había con Madrid, uno de los principales motivos del descalabro de la temporada 25-26 y de todo lo que ocurrió en las tres precedentes.

Jesús de Miguel celebra un gol con la camiseta del Tenerife. / CD TENERIFE

El descenso a Primera RFEF ha provocado un terremoto de la más alta magnitud en el club, afectando a todos los niveles de su estructura: la plantilla ha cambiado por completo, el entrenador es nuevo (Ibai Gómez), el director deportivo también (Lalo Arantegui), el director general debuta en la plaza (Guido Baroli) y la propia SAD ha cambiado de propietario.

Real Z LLC cedió el testigo en julio a A.GAIN, un fondo de inversión cuya cabeza visible es Bobby Aitkenhead y que tiene como enlace en la ciudad a Santos Nagore, uno de sus socios directores. Entre él y Baroli dirigen el día del club en la ciudad. En una misiva dirigida a los abonados, Aitkenhead garantizó cercanía y estableció las bases del proyecto, evidentemente con buenas palabras: cuentas sanas, profesionalización de la dirección deportiva, cantera y mejores instalaciones. También reclamó tiempo y paciencia. La respuesta de la afición ha sido extrordinaria otra vez: más de 22.000 socios.

El Real Zaragoza será lo que sean sus decisiones. El Real Zaragoza tendrá un futuro u otro en función de su criterio, del rumbo que la nueva propiedad marque, de su capacidad para intervenir en el día a día, para transformar el club, eliminar defectos y potenciar virtudes. Para desligarse de las malas influencias y comprender por qué el equipo está donde está. Su nivel de acierto deportivo definirá el presente y condicionará el futuro. Con Rubo Iranzo como gran objetivo para el centro de la defensa, a la plantilla le falta todavía dinamita arriba: un delantero con más goles y, quizá, otra pieza más. Habrá que ver también qué ocurre con Francho y, por lo tanto, en el lateral derecho. El capitán está hoy más fuera que dentro.

Estamos ante el inicio de una nueva era, la era de A.GAIN. La aventura en el campo comenzará en menos de dos semanas. El Real Zaragoza ha cambiado de arriba abajo, de caras, de organización societaria, de responsables deportivos, de técnico y de jugadores. Todavía tiene pendiente el anuncio del nuevo presidente, una figura de la que se pretende que esté más arraigada al entorno que Jorge Mas, cuyo desempeño, o falta de él, quedará grabado en la historia. Todo para iniciar el camino de regreso a Segunda División. Juzgadnos por lo que hagamos. Esa fue la petición de Bobby Aitkenhead. Como siempre ha sido en el fútbol. Y así seguirá siendo.