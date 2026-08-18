Real Zaragoza
Francho no está en el entrenamiento a puertas abiertas del Real Zaragoza y su salida cada vez está más cerca
El capitán es el gran ausente este martes en la Ciudad Deportiva de los blanquillos
Francho Serrano está cada vez más fuera del Real Zaragoza. Así lo adelantó ayer este diario y esa es la conclusión que están sacando los cientos de aficionados que han acudido a la Ciudad Deportiva del club a presenciar el entrenamiento a puertas abiertas de los blanquillos. Ahí no se está ejercitando el capitán del equipo aragonés. "Tiene el permiso del club para no hacerlo", indican fuentes del propio Real Zaragoza.
Esta ausencia tan significativa de Francho se une a la no convocatoria del canterano en los dos últimos encuentros amistosos ante Logroñés y UD Logroñés, que ahora queda claro que nada tuvo que ver con motivos deportivos y sí por las negociaciones que se han llevado en las últimas semanas. Un acuerdo de continuidad que no ha llegado y que tiene al capitán con casi los dos pies alejados del equipo de su vida.
Por lo demás, en el entrenamiento Sergio Escudero se está entrenando al margen por reparto de cargas y el que no ha saltado al césped es Monzón, que ha sentido molestias en las últimas horas y está pendiente de pruebas.
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