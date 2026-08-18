Raúl Parra, entre los claros candidatos para el lateral derecho del Real Zaragoza

El lateral derecho zaragozano Raúl Parra es uno de los serios candidatos que maneja el Real Zaragoza como sustituto de Francho Serrano, que se marcha al Getafe traspasado a coste cero pero con opción de tanteo por parte del club blanquillo de cara a una posible vuelta en el futuro.

Parra, que en noviembre cumplirá 27 años, ha jugado esta última temporada en el Johor de Malasia y maneja una oferta de Eslovenia, con el que tiene un acuerdo avanzado, pero el futbolista, zaragocista de corazón, está deseando jugar en el club aragonés y priorizaría la opción del Real Zaragoza. En caso de que no fructifique, firmará en Eslovenia.

Raúl Parra es un lateral derecho alto (1.87), que destaca por su envergadura, su potencia, capacidad atlética y juego aéreo, tanto en defensa como en ataque. Su nombre ha estado varias veces en la mesa del Real Zaragoza en años anteriores, aunque no como opción prioritaria, tanto por su buen rendimiento en la categoría de plata como por su zaragocismo.

Canterano del Real Zaragoza, donde permaneció seis temporadas, el lateral fichó por el Mallorca, quien le cedió en su primera campaña a La Almunia de Tercera División, con solo 18 años. Tras ello jugó en el filial bermellón y Guijuelo, en Segunda B, antes de incorporarse al Cádiz B.

Su carrera

En el club amarillo logró debutar con el primer equipo en Primera División en 2022 con un empate ante el Espanyol en casa y, en su estreno como titular, el Cádiz venció 0-1 al FC Barcelona. La siguiente temporada fue cedido al Mirandés, en Segunda, donde jugó 19 partidos siendo indiscutible hasta que, en enero, el Cádiz le repescó para jugar en Primera. Tras ello firmó por el Estoril portugués y encadenó varias cesiones, jugando en el Al-Mina egipcio, Eldense en Segunda y ahora estaba jugando en el Johor, donde ha disputado la Champions asiática.

Además, es un acérrimo zaragocista, como reconoció en una entrevista con este diario en 2024: “No estaba jugando mucho por lo que decidimos salir del club y todavía tengo la espinita clavada porque es el equipo de mi ciudad. He estado de recogepelotas, en la grada celebrando goles, he llorado con los descensos y me duele ver al Zaragoza en Segunda División. Ojalá poder volver algún día, la verdad es que me encantaría”, dijo.

La opción de firmar a un lateral derecho no estaba en los planes del conjunto aragonés, pero en las últimas semanas ha tenido que activar esa opción ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con Francho Serrano, quien iba a contar en ese puesto junto a Jokin Gabilondo y Rubén Iranzo, quien llegará como central pero que también se ha desempeñado en ese puesto, sobre todo en el primer equipo del Valencia.

Sin embargo, la marcha del canterano al Getafe ha obligado a mover ficha a la dirección deportiva para tratar de cerrar a un lateral derecho más específico que Francho y su fichaje es prioritario, lo mismo que un central (Iranzo) y un delantero centro, con Jesús de Miguel y Joaquín Delgado como principales candidatos. Para el final del mercado quedaría, si los números dan, un jugador rápido, un extremo, que vaya al espacio.