El Real Zaragoza se lanza a por Joaquín Delgado para la delantera

El Real Zaragoza se ha lanzado en las últimas horas a por Joaquín Delgado, delantero del Real Oviedo, para completar la punta del ataque del conjunto aragonés. Lalo Arantegui ha agilizado por el ariete andaluz y la operación, que vive horas decisivas, estaría encarrilada, pendiente de los últimos flecos.

El club aragonés quiere que llegue en propiedad y la fórmula apunta a ser un traspaso a coste cero con un porcentaje del pase guardado por el Real Oviedo, con el que tiene contrato hasta el 2028. El conjunto asturiano era más partidario de un préstamo con opción de compra en un principio, mientras que el jugador prefiere una rescisión o un traspaso también.

Lalo Arantegui se ha lanzado finalmente por Joaquín Delgado, que pese a tener opciones en el extranjero, como por ejemplo en Portugal, ve con muy buenos ojos recalar en el Real Zaragoza, otro de los motivos por lo que la operación ha vivido un empuje decisivo en las últimas horas. De hecho, la intención del delantero era la de dar el salto al fútbol profesional ya este mismo verano, pero siempre se mostró abierto a un club como el Real Zaragoza, claro aspirante al ascenso de categoría, lo que también le abriría las puertas del fútbol profesional en caso de final feliz.

El Real Zaragoza descarta por tanto a Jesús de Miguel, que durante gran parte del verano ha sido el elegido para la delantera, con Joaquín como opción que siempre ha estado latente. El Tenerife pedía 200.000 euros por su pase y el Zaragoza encaraba algo rezagado con respecto al Huesca, Mirandés e Ibiza la carrera por sus servicios, otro de los aspectos que ha sido clave para decidirse por el ariete de Utrera. Además, el madrileño quería apurar sus opciones en Segunda División.

El andaluz, un punta alto (1.87) pero con una buena zancada y con más movilidad de Edu Espiau, es una clásica apuesta de Lalo Arantegui por un delantero joven, con proyección y con una eficacia demostrada a nivel goleador. El pasado curso empezó en el Real Oviedo Vetusta, en Segunda RFEF, donde anotó 14 goles en 17 partidos de Liga, lo que le abrió las puertas del Barça Atlètic, donde consiguió seis dianas más desde el mes de enero. El año anterior, en Tercera RFEF, sumó 23 dianas. El conjunto azulgrana tenía una opción de compra voluntaria de 4 millones de euros que no ejecutó este pasado verano.

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