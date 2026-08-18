Reda Ergouai, internacional sub-20 del Deportivo Aragón, ficha gratis por el Pontevedra CF de Primera Federación

El Real Zaragoza sigue efectuando salidas en sus filas. Con todos pendientes de la más que posible marcha de Francho Serrano de la entidad blanquilla, el Deportivo Aragón ha sumado una nueva pérdida, esta vez en la línea de la defensa. El central marroquí de 23 años, Reda Ergouai, ha sido anunciado esta mañana como nuevo fichaje del Pontevedra, equipo militante en Primera Federación, aunque en distinto grupo que el del Real Zaragoza.

La operación se ha cerrado a coste cero tras haber finalizado contrato el mes pasado y el defensor afronta un nuevo reto deportivo tras llegar a la capital del Ebro allá por 2023. Ergouai llegó a disputar 29 partidos con el filial zaragocista en la temporada de su llegada, hasta que una lesión del ligamento cruzado en los play-offs de ascenso de ese año le apartó de los terrenos de juego toda la 24/25. Cosas del destino, esa rotura le ocurrió frente al Pontevedra en la vuelta de esta eliminatoria, que terminó sucumbiendo el Aragón por 3-1, lo que significó la remontada del equipo gallego.

En este pasado curso estuvo presente en 22 partidos, con el objetivo principal de recuperar rodaje tras esta grave lesión. En un año catastrófico para la SAD con el descenso a Primera Federación, los canteranos también culminaron otro a Tercera, quedando en penúltima posición con tan solo 28 puntos.

El zaguero pasará a jugar en el grupo 1 de la Primera Federación, lado opuesto que el Real Zaragoza, pero quién sabe si a finales de temporada estos pudieran encontrarse en un hipotético play-off de ascenso a LaLiga Hypermotion.

Experiencia internacional

Ergouai ha sido formado estos dos últimos años en Aragón, sin embargo, no es completamente de la casa. Inició su trayectoria en las inferiores del Nimes francés, en la liga sub-19 del país vecino justo después de la pandemia. El curso posterior, el 21/22, fichó por el Gil Vicente portgués, llegando a jugar más de 30 partidos en cada una de sus dos temporadas en la nación lusa. Un primer año como sub-19 y otro como sub-23.

En paralelo y durante su época en Portugal, el central fue convocado en varias ocasiones por la selección de Marruecos sub-20, con experiencia en la Copa Árabe en el año 2022, en el torneo Maurice Revello y en varios amistosos con su combinado nacional.

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Reda Ergouai deja Zaragoza con más de 50 partidos a sus espaldas en el filial y una grave lesión que le impidió desarrollarse como futbolista correctamente. Un final de etapa trágico con el Deportivo Aragón con ese descenso a Tercera Federación y expectativas altas con volver a su mejor nivel en Pasarón defendiendo otros colores.