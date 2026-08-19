El Amed SFK turco plantea una cesión con opción de compra para Yussif Saidu

El Amed SFK turco ha contactado en los últimos 10 días con el Real Zaragoza y ha sondeado el fichaje de Yussif Saidu, aunque de momento no ha trasladado una oferta formal por escrito y solo ha habido una propuesta verbal. El club turco, recién ascendido a la Superliga de Turquía, estaría dispuesto a una cesión del centrocampista ghanés de 21 años, con contrato hasta 2030, pagando 300.000 euros por el préstamo y con una opción de compra de 3 millones que sería obligatoria o de fácil consecución.

Desde el Zaragoza, donde se empezó el verano pidiendo 5 millones por el futbolista, no se le cerró la puerta a esa cesión y se habló como contraoferta de un pago por la cesión de 500.000 euros y 4 millones siendo obligatoria a final de temporada, por lo que prácticamente se llegaría a esos 5 millones que se pedían por él, aunque con una fórmula en diferido. La negociación no se inició como tal y hace una semana que no hay más contacto. Saidu, que puede jugar de centrocampista y de central, es un jugador que Ibai Gómez valora mucho por sus condiciones y cuenta plenamente con el futbolista, aunque la posición de firmeza para su salida ha disminuido con los nuevos propietarios.

Otros sondeos

No solo el Amed SFK ha preguntado por el centrocampista ghanés, ya que el Rapid de Viena austriaco o el Stoke City inglés también han preguntado por las condiciones y el Leicester o el Burnley también ingleses lo tienen en la agenda, lo mismo que algún club alemán, pero de momento se trata de sondeos y no hay nada en firme, aunque sí hubo una oferta extraoficial a principio de verano por el jugador de hasta tres millones, rechazada por el Zaragoza. El Almería también lo valoró como sustituto de Lopy, pero acabó fichado a Mikel Vesga.

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Saidu, por el que se ejecutó la opción de compra del Dansoman Wise por 150.000 euros en octubre pasado, disputó 31 partidos de Liga con el Zaragoza la temporada anterior, 21 de ellos de titular, además de uno de Copa. Su nivel fue de más a menos, siendo casi siempre central, donde sufre más, aunque dejó constancia de sus elevadas cualidades, físicas sobre todo como centrocampista. En febrero tuvo un problema de rodilla que le obligó a parar durante cuatro semanas por un edema óseo del que se recuperó para el tramo final de Liga sin tener que pasar por el quirófano y con un tratamiento de plasma.