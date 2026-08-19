Diego Monzón solo sufre un leve esguince de tobillo

El centrocampista Diego Monzón fue sometido a pruebas médicas ayer tras acabar el amistoso ante el Villarreal B con molestias en el tobillo tras sufrir una tocedura en la segunda parte de ese duelo y sufre un esguince en el ligamento lateral externo de su tobillo derecho. la dolencia es leve y en teoría no debería apartarle más de dos semanas al jugador hispanoecuatoriano de la dinámica del primer equipo, donde está siendo una de las sensaciones de la pretemporada.

Monzón tiene ficha del Aragón y ese va a ser su equipo durante el curso, a las órdenes de Diego Serrano, pero está haciendo como el meta Manolache toda la pretemporada a las órdenes de Ibai Gómez y va a tener mucha presencia en los entrenamientos del primer equipo a lo largo del curso, ya que el técnico vasco está encantado con au aportación y su presencia con el primer equipo va a seguir siendo habitual, si bien ahora estará esas dos semanas fuera.

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Carrillo, al margen

El futbolista ha empezado la rehabilitación de su lesión y no se ha ejercitado con sus compañeros en el entrenamiento de este miércoles en la Ciudad Deportiva, como tampoco Hugo Carrillo, que lo ha hecho el el gimnasio. El central andaluz es el elegido para salir en cuanto llegue un defensa para su posición, con el valencianista Rubén Iranzo como el objetivo que se espera cerrar en breve. Escudero, por su parte, que se entrenó ayer al margen lo ha hecho con normalidad con sus compañeros.