Diego Monzón solo sufre un leve esguince de tobillo
El centrocampista solo estará unas dos semanas al margen por una torcedura que sufrió en el encuentro ante el Villarreal B. Carrillo, pendiente de su salida, trabaja al margen y Escudero vuelve al grupo
El centrocampista Diego Monzón fue sometido a pruebas médicas ayer tras acabar el amistoso ante el Villarreal B con molestias en el tobillo tras sufrir una tocedura en la segunda parte de ese duelo y sufre un esguince en el ligamento lateral externo de su tobillo derecho. la dolencia es leve y en teoría no debería apartarle más de dos semanas al jugador hispanoecuatoriano de la dinámica del primer equipo, donde está siendo una de las sensaciones de la pretemporada.
Monzón tiene ficha del Aragón y ese va a ser su equipo durante el curso, a las órdenes de Diego Serrano, pero está haciendo como el meta Manolache toda la pretemporada a las órdenes de Ibai Gómez y va a tener mucha presencia en los entrenamientos del primer equipo a lo largo del curso, ya que el técnico vasco está encantado con au aportación y su presencia con el primer equipo va a seguir siendo habitual, si bien ahora estará esas dos semanas fuera.
Carrillo, al margen
El futbolista ha empezado la rehabilitación de su lesión y no se ha ejercitado con sus compañeros en el entrenamiento de este miércoles en la Ciudad Deportiva, como tampoco Hugo Carrillo, que lo ha hecho el el gimnasio. El central andaluz es el elegido para salir en cuanto llegue un defensa para su posición, con el valencianista Rubén Iranzo como el objetivo que se espera cerrar en breve. Escudero, por su parte, que se entrenó ayer al margen lo ha hecho con normalidad con sus compañeros.
- La cadena de restaurantes de Ibai Gómez, entrenador del Real Zaragoza: comida rápida saludable y presencia en tres ciudades
- Kervin Arriaga, de descartado por su salario en el Real Zaragoza a ser vendido por 5 millones un año después
- Francho no está en el entrenamiento a puertas abiertas del Real Zaragoza y su salida cada vez está más cerca
- El exjugador del Real Zaragoza que coge las riendas de la dirección deportiva de un mítico equipo europeo: 'Bienvenido de nuevo
- Francho Serrano maneja una buena oferta y tiene pie y medio fuera del Real Zaragoza
- El interés del Venezia encarece al Mallorca la operación de Liso, que ya está en Palma: más dinero para el Real Zaragoza
- La planificación del Real Zaragoza: un lateral derecho en ciernes
- El Real Zaragoza busca un lateral derecho ofensivo para sustituir a Francho Serrano