El fichaje de Francho por el Getafe y el Real Zaragoza en la cabeza de Ander Herrera

La primera línea que moduló Lalo Arantegui para la temporada 2026-2027 fue el centro el campo. A priori, con todas las reservas que obliga a poner la distancia que puede llegar a haber entre la teoría y la práctica, tiene buena pinta: Ander Herrera, el sugerente Peter Ademo, Saidu, Rubén Díez y Lucas Terrer. En esa lista no estaba desde el principio Francho Serrano, al que la planificación deportiva había incluido con un rol de lateral. Eso sí, el capitán ha hecho carrera como centrocampista.

Finalmente, Francho no estará en el Real Zaragoza de Primera RFEF en ninguna de las variables, aunque su voluntad era continuar. Volará dos categorías por encima para jugar en el Getafe a las órdenes de Pepe Bordalás. Ha sido un caso eminentemente económico. Para la nueva propiedad, su sueldo estaba fuera del alcance de lo que la SAD puede pagar en las actuales circunstancias. El caso empezó a encallar hace semanas y la cuerda se ha terminado rompiendo. Los puntos de encuentro eran imposibles. Hay cosas en la vida que el dinero siempre termina alejando.

El Real Zaragoza perderá un emblema, un referente y un símbolo. Un jugador que se ha desvivido por la camiseta. La temporada pasada arriesgó su cuerpo por tratar de ayudar en una causa imposible, alargando una agonía física tremenda. Después de toda una vida con el escudo del león grabado a fuego en su corazón, Francho volará del nido tras seis temporadas en el primer equipo. Es un jugador cuya capacidad de trabajo siempre le servirá de aval. Un motor físico capaz de romper líneas con facilidad y un hombre responsable. Dos grandes virtudes.

El Real Zaragoza se queda sin una figura clave. Para la configuración de su centro del campo, Lalo ya no había contado con él en ningún momento. Aun así, la sala de máquinas tendrá una buena combinación de perfiles con veteranía, calidad física, identidad, capacidad técnica, visión de juego y hambre. Hambre tanto en los más jóvenes, Saidu o Terrer, a los que se les presupone el deseo por la edad, como en los más mayores por su unión sentimental con el escudo del león y las razones que los han traído de regreso al Real Zaragoza: llevarlo de vuelta a Segunda División. Escenarios que atañen a Ander Herrera o Rubén Díez, cuyas motivaciones han sido distintas aunque cuentan con claros nexos de unión.

VÍDEO | Presentación de Ander Herrera en el Real Zaragoza / JAIME GALINDO

Ahora, la bandera zaragocista del equipo la llevará Ander Herrera, por ser quien es y por ser lo que ha sido, un extraordinario futbolista con una carrera estupenda en la élite de Europa. Zaragocista de los pies hasta la cabeza, su regreso ha de convertirse en un activo de gran importancia a todos los niveles en esta temporada: en el césped, en el vestuario, en el control del grupo o en su capacidad para generar empatía con la causa.

Ander ha de ser importante hoy. Esa es la primera tarea: darlo todo para que el Real Zaragoza regrese a Segunda División en un solo año. Conseguirlo será poner la primera piedra del futuro. Y luego lo que venga, que lo que tenga que venir, vendrá. Herrera no solo está pensando en el presente sino en el futuro. En su presentación habló de lo que visualiza en su mente, que el Real Zaragoza vuelva a ser lo que fue en un plazo de diez-quince años.

Un equipo referencial y ganador. Hoy, el club está a otras cosas menores, imposibilitado para pagar fichas de otra categoría aunque el enlace sentimental con el dueño del sueldo sea muy alto. Antes de correr, el Real Zaragoza tendrá que volver a caminar. Sin embargo, donde Ander fijó su mirada y sus sueños blanquillos es donde debería estar la única meta del club en el medio plazo.