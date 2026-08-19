Hugo Carrillo se va al Mérida y Rubo Iranzo se acerca al Real Zaragoza de manera definitiva

El centro de la defensa del Real Zaragoza, perfilado desde hace semanas con la decisión de la salida de Hugo Carrillo y el fichaje de Rubo Iranzo, está ya muy cerca de cerrarse de forma definitiva con esos dos movimentos. El central andaluz seguirá en Primera RFEF y se marcha al Mérida, que está en el Grupo 1, rescindiendo el año de contrato que le queda y fichando por el club extremeño. El Mérida lleva desde el pricipio del verano detrás del jugador y este ya no se ha entrenado este miércoles con sus compañeros, con unas leves molestias en el cuádriceps, pero también porque su salida está próxima.

Y el Zaragoza va a permitir la misma porque la llegada de Rubo Iranzo, como adelantó este diario el pasado 5 de agosto, va a ser una realidad. El Valencia estaba a la espera de incorporar a un lateral derecho para dar salida a Iranzo, que es central en toda su carrera, pero que en el primer equipo ha jugado de lateral derecho casi siempre. Maffeo llegará cedido del Olympiacos al club che, que espera también incorporar a Arnau Martínez (Girona), aunque su fichaje está enquistado, pero en todo caso desde el entorno del central valenciano se espera ya la luz verde para su llegada.

Rubén Iranzo, de 23 años, confía en que en las próximas horas se desbloquee su salida hacia el Zaragoza, con un acuerdo de traspaso por el que el Valencia se guardará un porcentaje del pase y posiblemente algún derecho de tanteo o una opción a futuro y el defensa firmará por varias temporadas de zaragocista. Iranzo hace días que veía como única opción llegar al Zaragoza, que ha decidido esperarle.

Iranzo, en un partido con el Valencia. / VALENCIA CF

Las condiciones de Iranzo

Iranzo ha arrastrado molestias de tobillo en estas últimas semanas, pero ya las ha superado. Entró en la cantera del Valencia en benjamines y es el capitán del Mestalla, ha jugado ya 12 partidos con el primer equipo desde que en la 21-22 se estrenó con Bordalás. En la pasada campaña participó en cuatro encuentros del Valencia de Corberán, tres de ellos de Copa, anotando un gol en Burgos. desde hace semanas se sabía que iba a salir seguro este verano porque el primer equipo tiene cubierto ese puesto en el eje de la zaga (Tárrega, De Haas, Copete, Diakhaby e Iker Córdoba, de regreso de su cesión y que en principio también saldrá) y el Mestalla en Segunda RFEF ya se le queda pequeño.

Rubo es un defensa aseado con el balón, rápido y fuerte, al que su nivel técnico le permite jugar de lateral derecho. De hecho, en el primer equipo lo ha hecho mucho más en esta demarcación, aunque su puesto en las categorías inferiores y en el filial es el de central y es ahí donde más nivel puede dar y para lo que llegaría al Real Zaragoza como refuerzo indispensable.

Hugo Carrilo, por su parte, de 24 años cumplidos en mayo, llegó al Real Zaragoza en enero de 2025 como una apuesta de Juan Carlos Cordero y pagando una pequeña cantidad por su cláusula, unos 20.000 euros, al Xerez DFC.Tiene un año más de contrato y regresaba en mayo de una cesión muy provechosa al Real Unión, donde logró el ascenso a Primera RFEF. En el Grupo 2 de Segunda RFEF disputó 27 partidos todos ellos de inicio. Sin embargo, no ha logrado convencer a Ibai Gómez, que ve con más condiciones a Barrachina y que será el cuarto central del equipo junto a Tachi, Diego González y el propio Iranzo.

Cuando llegó al Zaragoza estuvo cerca de debutar en partido oficial de la mano de Miguel Ángel Ramírez (sí disputó algún amistoso con Gabi el verano pasado y los ha jugado en la actual pretemporada con Ibai), pero se consolidó en el filial con Larraz antes de esa cesión al Real Unión. En su contra tenía no ocupar ficha sub-23 y no ha convencido en los amistosos que ha jugado.