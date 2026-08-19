Joaquín Delgado es el 9, la negociación del Real Zaragoza para su fichaje en propiedad está cerrada

Joaquín Delgado no se ha entrenado con el Oviedo este miércoles por la mañana en El Requexón y va a viajar en las próximas horas a Zaragoza para completar su fichaje por el club blanquillo, tal y como avanzó ayer por la noche este diario. El ariete, de 24 años, ha dado el sí al conjunto aragonés después de que la negociación se acelerara en la tarde del martes, tanto con el Oviedo como con el propio futbolista. Delgado, nacido en Utrera (26-3-2002) siempre ha sido una opción para el Real Zaragoza y hace algo más de dos semanas se iniciaron los contactos, pero había otras vías entonces, como Bojan Radulovic o sobre todo Jesús de Miguel, que dejaron su alternativa a la espera.

El Oviedo, que no había inscrito al futbolista, quería un traspaso definitivo o una cesión con opción de compra, pero la vía que se ha impuesto es la de que el ariete firme en propiedad por el conjunto zaragocista, si bien el club carbayón se guardaría un porcentaje del pase y habría premios por objetivos, ascenso en este caso, en un acuerdo que sería a coste cero y con un contrato por tres temporadas.

El futbolista tenía opciones en el extranjero, sobre todo en Portugal, en el Estoril, también en destinos más lejanos y quería apurar sus opciones de jugar en Segunda, donde estuvo en el punto de mira del Sabadell. Sin embargo, la llamada de hace unas dos semanas del Zaragoza lo cambió todo, porque el jugador sí se abrió a la posibilidad de jugar en Primera RFEF si era en el equipo zaragocista, aunque ha tenido que esperar para ello.

Joaquín Delgado, en un entrenamiento con el Oviedo. / LA NUEVA ESPAÑA

Las otras opciones

Y es que la otra vía trabajada por el Zaragoza durante todo el verano, la de Jesús de Miguel, se cayó definitivamente hace unos días. El Tenerife pedía unos 200.000 euros por su pase, más objetivos, y el Zaragoza encaraba algo rezagado con respecto al Huesca, Mirandés e Ibiza la carrera por sus servicios, otro de los aspectos que ha sido clave para decidirse por el ariete de Utrera. Además, el madrileño quería apurar sus opciones en Segunda División y así se lo dijo a Lalo y al resto de equpos que querían su fichaje. Mientras, la opción de Bojan Radulovic fue un sueño imposible al no dejarle salir el Huddersfield Town, su club de origen, en la League One inglesa, y hasta planteando una oferta de renovación para él.

Delgado, un punta alto (1.87) pero con una buena zancada y con más movilidad de Edu Espiau, es una clásica apuesta de Lalo Arantegui por un delantero joven, con proyección y con una eficacia demostrada a nivel goleador. El pasado curso empezó en el Real Oviedo Vetusta, en Segunda RFEF, donde anotó 14 goles en 17 partidos de Liga, lo que le abrió las puertas del Barça Atlètic, donde consiguió seis dianas más desde el mes de enero. El año anterior, en Tercera RFEF, sumó 23 dianas. El conjunto azulgrana tenía una opción de compra voluntaria de 4 millones de euros que no ejecutó este pasado verano.

Julián Calero, nuevo técnico carbayón, dudaba en si mantener a Joaquín o a Víctor Mingo, que también estuvo en el radar del conjunto aragonés antes de la desaparición del Arenteiro, su anterior club. Finalmente, se queda Mingo y con Chris Ramos, Isfan y Carlos Fernández no tiene sitio.

Iranzo y un lateral derecho

Con el fichaje de Joaquín Delgado, el decimotercer refierzo en este verano en el proyecto de Primera RFEF para sellar el frente de ataque con Edu Espiau y Pau Sans, al Zaragoza y a Lalo Arantegui le resta la incorporación de un central, con Rubén Iranzo, también adelantado por este diario, como objetivo claro y que llegaría en propiedad, algo que puede desbloquearse en breve tras el fichaje en el Valencia de Pablo Maffeo. El defensa, que puede jugar de central o de lateral derecho, aunque en este caso como vía secundaria, saldrá a coste cero del Valencia y su destino práticamente seguro es el Zaragoza, aunque lo normal es que el conjunto valencianista se guarde alguna opción de futuro sobre el jugador o un porcentaje de sus derechos.

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Mientras, la salida de Francho obliga a buscar un lateral derecho y en ello anda la entidad, que intentaría en el tramo final del mercado un extremo si se da alguna opción interesante