Más cambios en el Real Zaragoza: Mariano Aured dejará el club a finales de agosto

El Real Zaragoza ya ha acordado la salida de Mariano Aured, que dejará un puesto como director financiero de la entidad que ocupa desde 2014, desde hace 12 años. Lo previsto es que esa marcha se dé a finales de agosto y es uno de los numerosos cambios que supone la llegada de A.GAIN como accionisa mayoritario a mediados de julio pasado.

Esa transformación se da tanto en la composición accionarial como en los cargos en el club, que tiene pendiente la llegada de un presidedente que sustituya a Jorge Mas, que dejará ese puesto para ser solo consejero en un órgano en el que tras la Junta General Extraordinaria que debe llegar en octubre saldrán mucho de los consejeros, ya que solo el propio Mas y Forcén, además de probablemente Guzmán Pérez-Ayo, tienen la continuidad asegurada. En esa Junta se aprobará una ampliación de capital de 22 millones, para situarlo en más de 71, a la que acudirán Jorge Mas y Forcén y que hará que el porcentaje que tiene A.GAIN desde su llegada a la entidad en julio pase del 75 al 60%, aunque seguirá como mayoritario.

Aured, con más de una década en un cargo de máxima responsabilidad, ya tiene desde hace semanas tomada la decisión de una salida que implicará la llegada de Javier García Serrano como máximo responsable del área financiera y hombre de confinza de los nuevos dueños. Los términos del acuerdo para su desvinculación se han cerrado ya y la decisión no tiene marcha atrás. Antes de la llegada de la nueva propiedad, Aured fue una de las posibilidades que se valoraron para asumir la dirección general que dejó vacante Fernando López a principios de junio, aunque fue descartada, y que con A.GAIN ha tomado el argentino Guido Baroli.

Mariano Aured entró al club con la Fundación Zaragoza 2032, de la mano de la familia Yarza y en estos años su labor, dentro de la delicada situación de la entidad en el apartado económico, ha sido muy bien valorada, también en organismos externos, como LaLiga. Su figura gozaba de un amplio consenso entre los anteriores propietarios, aunque no en todos, pero eso no le valió para ser designado director general de la entidad.

Noticias relacionadas

Mariano Aured fue uno de los pocos ejecutivos que conservaron su puesto con la llegada en 2022 de Real Z LLC y lo ha mantenido en estos casi cuatro años, donde el músculo económico de la nueva propiedad ha provocado una reducción de la deuda de los 67,9 millones a los poco menos de 40 que tenía a fecha del 30 de junio de 2025, si bien el descenso a Primera RFEF es un varapalo tremendo en ese sentido.