El paso de Francho por el Real Zaragoza, año a año: del próximo emblema a un 'zorro' que se va herido

Antes de jugar en La Romareda, Francho Serrano ya había jugado allí cientos de veces en su cabeza. Lo de ser capitán y referente del Real Zaragoza ya era difícil de imaginar incluso en sus mejores sueños. Y muchos de ellos se han cumplido, pero quizá no los más importantes y por los que lleva peleando años. Porque el canterano sí que va a debutar en Primera, pero no con la camiseta que a él le hubiera gustado y dejando al equipo de su alma fuera del fútbol profesional. El zorro se va, pero se va herido. Desde el Oliver llegó a la Ciudad Deportiva con tan solo 12 años. Más de la mitad de su vida defendiendo un escudo por el que, literalmente, se ha partido la cara y se ha jugado las rodillas.

Pero todo ese esfuerzo no ha tenido recompensa. Y eso nunca le ha faltado porque Francho creció en la Ciudad Deportiva alejado de los focos. Había otros con más calidad. Con más constancia, ninguno. En la temporada 2018-19 formó parte del Juvenil A dirigido por Iván Martínez que ganó la División de Honor y después conquistó la Copa de Campeones de España. Aquel equipo reunía a varios futbolistas que acabarían llegando al primer equipo: Alejandro Francés, Iván Azón, Andrés Borge, Miguel Puche y el propio Francho, entre otros. Ese éxito permitió al Zaragoza disputar por primera vez la UEFA Youth League, la Champions juvenil. Francho ejerció como uno de los capitanes y ya casi nunca soltó el brazalete.

Del juvenil llegó directamente al primer equipo. El debut oficial llegó el 1 de noviembre de 2020, ante el Mallorca, con Rubén Baraja. Francho acababa de cumplir 19 años. Y no entró en un Zaragoza cómodo ni estable, como presagio de lo que le iba a esperar al canterano. Fue importante en la salvación de ese año y poco a poco fue ganando peso en el equipo. Durante las siguientes temporadas, Francho se convirtió en insustituible y comenzaba a asomar como relevo de Alberto Zapater como el próximo emblema del club.

El final más triste

Pero el Real Zaragoza iba a la deriva. Para mantenerse a flote, otros de su generación salieron, como Francés y Azón, y Francho iba ganando cada vez más peso en el zaragocismo. Su renovación, la que quizá ahora le haya costado la salud del club, fue utilizada como escudo por el club en el adiós de La Romareda. Y si la 24-25 fue malísima, la 25-26 fue en la que el equipo acabó quemándose con fuego.

Durante el pasado curso, Francho cumplió de manera amarga 200 partidos con el Real Zaragoza y ahora se va con alguno más. Entre medias, un descenso a Primera RFEF y una lesión de rodilla que no le impidió estar en primera línea de batalla, aunque muy mermado. La última prueba del amor incondicional de Francho por el escudo fueron los últimos encuentros jugando con el menisco destrozado. Un enorme sacrificio de nuevo sin premio que ha desembocado en un adiós demasiado triste a su querido Real Zaragoza.