Radosav Petrovic firma a un ex del Real Zaragoza para el Partizán de Belgrado, próximo rival del Getafe de Francho

La realidad es la que es y cuanto antes se acepte, será mejor para todos los zaragocistas: Francho Serrano se ha ido del equipo. Un símbolo del sentimiento blanquillo con todas las de la ley, capitán y líder de vestuario en el momento más crítico de la historia del club. Su destino es el Getafe de Primera División, un salto de grandes dimensiones para el jugador que deja el club de su vida seis años después de su debut en el primer equipo. El reto no es que sea grande, sino inmenso, ya que los de José Bordalás, en una de las ligas más apretadas de la historia, lograron clasificar a competición europea y ya están pensando en el primer partido de la ronda previa que tendrá lugar mañana.

Francho Serrano, ayer en su presentación como jugador del Getafe. / EFE / KIKO HUESCA

Su rival en esta primera instancia de la Conference League será el Partizán de Belgrado, un histórico conjunto serbio que llega también con varios tintes zaragocistas a este inicio de temporada. Tanto en las oficinas, como en la directiva.

Su director deportivo es Radosav Petrovic, quien militó en las filas del Real Zaragoza entre los años 2021 y 2023, anunciado el pasado mes de julio en este cargo tras una laureada carrera en el equipo blanquinegro. Tras un verano de varias ventas millonarias y fichajes para completar (aún más) plantilla, el excentrocampista ha decidido apostar por uno de los fichajes del pasado mercado invernal del Real Zaragoza.

No es otro que Nikola Cumic. El serbio vuelve a la máxima categoría de su país tras un paso prácticamente nulo por la capital aragonesa, donde jugó apenas ocho partidos en la segunda fase de la temporada. El fichaje se hizo oficial en la tarde de ayer y firma para los dos próximos años con el conjunto de Belgrado.

El extremo de 27 años busca recuperar su mejor versión como futbolista en casa, donde ha logrado sus mejores registros goleadores: en las 19/20 con el Radnicki Nis (16 goles) y en la 22/23 en el FK Vojvodina (14 goles y 5 asistencias), ambos de primera división serbia. Las veces que ha migrado ya sea a Rusia o a España, ha naufragado de cara a puerta.

Duelo entre excompañeros

Francho y Cumic se verán las caras, como bien se ha comentado, en la fase previa de clasificación a la Conference League mañana a las 21.00 horas en el Coliseum Alfonso Pérez. Ambos combinados vienen de perder sus respectivos partidos de liga, en el caso del ahora equipo de Francho Serrano, con un contundente 3-0 por parte del Alavés en la jornada inaugural de la 26/27.

Cumic llegó como uno de los fichajes de Txema Indias en el intento por mejorar el equipo y salvar la categoría. Pasó desapercibido con cero contribuciones de gol

Habrá que ver si alguno de los recién incorporados a las dinámicas de estos clubes tiene minutos mañana, pero, lo que está claro, es que gran parte de la eliminatoria pasa por sacar un buen resultado en la ida. La incógnita va a ser cómo usa Bordalás al aragonés: si como medio, donde ha demostrado su mejor versión, o como lateral, parcela del campo en la que ha demostrado saber situarse. Las bajas clave de Luis Milla y Arambarri en la medular azulona y la grave lesión de Uche hacen pensar en la primera opción, pero todo es posible a bordo de la 'Bordaleta'.

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Primer partido de categoría para el bueno de Francho Serrano fuera de su ciudad natal, tras una temporada de pesadilla con descenso a Primera Federación incluido. Un hipotético debut de categoría en competición europea con el Getafe en una nueva etapa que apunta a maneras para el 'zorrico' y que puede enfrentarle a uno de sus compañeros de vestuario durante los últimos meses.