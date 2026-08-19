Raúl Parra firma por el NK Bravo de Eslovenia y no llegará al Real Zaragoza

Tras la salida de Francho Serrano rumbo al Getafe el Real Zaragoza activó, como contó este diario, la llegada de un lateral derecho y uno de los nombres contactados y sobre la mesa fue el de Raúl Parra, zaragozano de 26 años y que acaba de salir del Johor Darul Ta'zim FC de Malasia. Sin embargo, no era la primera opción de Lalo para ese puesto y el lateral tenía muy encarrilada ya la llegada al NK Bravo de Eslovenia, donde seguirá su carrera, firmando por un año. El Zaragoza busca un lateral de perfil ofensivo que compita por el puesto con Jokin Gabilondo.

Parra, que inició su carrera en el Olivar y que jugó en el CD La Almunia, es un auténtico trotamundos del fútbol y antes de salir de España militó en el Mallorca B, en el Guijuelo, en el filial del Cádiz y en el primer equipo, así como en el Mirandés. Se marchó al Estoril luso en 2023 y desde entonces su carrera ha sido casi siempre fuera de España. En 2024 se fue cedido al Al-Mina'a de Irak para volver al fútbol español en enero de 2025, al Eldense, en Segunda, sin poder evitar el descenso a Primera RFEF, también a préstamo por el Estoril, y marcharse en septiembre pasado al Johor, el todopoderoso equipo malayo, donde están otros españoles como Teto, Glauder o el ezaragocista Aketxe.

Miramón, imposible

Mientras, otra opción deseada para el lateral derecho es la de Jorge Miramón, exzaragocista y que está en el AEK de Larnaca, donde acaba de renovar. El club aragonés ha estado todo el verano pendiente del jugador, de 37 años y que salió del filial zaragocista en 2010, pero el AEK renovó su contrato en mayo y no le deja salir si no es por una importante cantidad de dinero. Así, desde el entorno de Miramón se da como imposible su llegada al Zaragoza.