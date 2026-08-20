Una creadora de contenido catalana y del Real Zaragoza: “Es muy fácil ser del Barça porque siempre gana"

El podcast Navalla, creado por Alba Losada y Gloria Lanuza se ha convertido en uno de esos espacios frescos y espontáneos donde se habla de fútbol, viajes, festivales, se comparten anécdotas y de todo aquello que forma parte de la vida de dos jóvenes que relatan su día a día sin filtros y con mucha naturalidad. En sus últimas publicaciones, han decidido dedicar un espacio al sentimiento zaragocista.

Lejos de ser un tema local, el zaragocismo atraviesa fronteras y conecta con aficionados de distintas comunidades. El Real Zaragoza, más alla de la situación deportiva actual, sigue siendo uno de los clubes más emblemáticos y destacados del fútbol español y deja huella allá donde pasa. Sus 22.218 abonados, hasta el momento, reflejan el apoyo recibido por sus aficionados a pesar del descenso a Primera Federación.

Chechu Rojo y el Real Zaragoza, en imágenes / El Periódico de Aragón

Creció en Cataluña y es zaragocista

En el episodio, una de las creadoras del podcast explica por qué es del Zaragoza, habiendo crecido y residido en Cataluña y sin tener, en principio, apego alguno por la capital aragonesa. Lo resume con una frase que cualquier zaragocista entiende: “Soy del Real Zaragoza porque mis padres son de Zaragoza y toda mi familia es de allí”. A partir de ahí, Alba Losada, desarrolla una reflexión que va más allá de la herencia familiar: “Si no conocéis la historia del club, yo os la explico”, dice antes de recordar que el Zaragoza es un equipo histórico que, pese haber competido trece años consecutivos en Segunda División, la afición nunca ha perdido la esperanza.

Un club que ha ganado 6 Copas del Rey, 1 Recopa de Europa, 1 Copa de Ferias, 6 Copas del Rey y 1 Supercopa de España y que ha protagonizado algunos de los momentos más inolvidables del fútbol español. Asimismo, el podcast subraya algo que diferencia a Zaragoza de otras ciudades: el Real Zaragoza no tiene rival directo dentro de la propia ciudad. Este hecho genera una identidad muy marcada y un sentimiento que llega por todo Aragón, y, en cierto modo, empleándose de bandera territorial. “Hay mucha gente que es muy aficionada al Zaragoza”, explica.

“La verdad que está siendo devastador”, Alba Posada, creadora de contenido, sobre el descenso a Primera RFEF

Además, se aborda la situación actual del club, que este año ha descendido a Primera RFEF, un golpe duro para una afición acostumbrada a sufrir pero también a resitir. “La verdad que está siendo devastador”, reconoce Alba. Por otro lado, añade una reflexión que resume a la pefección lo que es apoyar al Real Zaragoza y a clubes de este calibre en una situación semejante: “Es muy fácil ser del Barça porque siempre gana, pero estar allí, partido a partido, mientras siempre pierden… eso es otra cosa”.

UD LAS PALMAS REAL ZARAGOZA DESCENSO A PRIMERA RFEF TEMPORADA 2025-26 / Mauricio del Pozo

"Soy del Zaragoza ahora más que nunca, incluso cuando se hunde y no hay esperanza, porque sigue siendo mi casa”. Otro de los lemas que han representado a la afición blanquilla como consecuencia de la negativa racha en las últimas décadas.

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La equipación que viste la creadora de contenido, correspondiente a la temporada 1998-1999, evoca a la importancia de honrar la memoria e identidad de un club tan emblemático.