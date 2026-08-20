Real Zaragoza
EN DIRECTO | Lalo Arantegui habla en la presentación de Delgado y Ademo con el Real Zaragoza
Sigue con nosotros el acto en el que el director deportivo, además de dar la bienvenida a los futbolistas, dará detalles de las decisiones del club aragonés en el mercado
El Real Zaragoza, tras hacer oficial el fichaje de Joaquín Delgado, presenta este jueves al delantero y a Peter Ademo en la sala de prensa del Ibercaja Estadio. Será la primera oportunidad para escuchar las impresiones del ex del Oviedo y los motivos por los que ha decidido fichar por el club aragonés. Además, aunque Ademo lleva ya unas cuantas semanas, será también interesante ver cómo el africano está viviendo el inicio de su etapa como blanquillo.
Aunque todo parece indicar que lo interesante del acto será escuchar después de unos cuantos días a Lalo Arantegui. El director deportivo suele hablar claro cuando comparece ante los medios de comunicación y hay mucha curiosidad por ver cómo explica la salida de Francho. Además, seguro que Lalo da detalles de los últimos movimientos del mercado zaragocista, los que ya se han producido y los que faltan por concretarse.
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