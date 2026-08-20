La fiebre por las 'camisetas retro' rescata una de las camisetas más queridas de la época dorada del Real Zaragoza

La fiebre por las camisetas retro ha devuelto a la memoria zaragocista una de las equipaciones más queridas de los años 90: la segunda camiseta del Real Zaragoza, 1995-1996, la conocida como 'la tomate', patrocinada por Pikolin. Una prenda que, tres décadas después, vuelve a circular entre aficionados gracias a proyectos como el de Ayneto, un perfil de Instagram especializado en rescatar y vender piezas del mundo del fútbol desde su propia web. En los últimos años, las camisetas antiguas se han convertido en uno de los objetos más deseados entre los aficionados.

La temporada 95-96 ocupa un lugar particular en la memoria del zaragocismo. La plantilla, venía marcada por la resaca de la Recopa, por aquella noche eterna en París que convirtió al club en campeón de Europa. El equipo, dirigido por Víctor Fernández en su sexta temporada, vivió un año irregular, con un desgaste evidente y con una plantilla que ya empezaba a cerrar ciclo. La ficha técnica de aquel año resume bien el contexto de ese año tan dispar al anterior: 13º en Liga, cuartos de final en Copa del Rey, cuartos también en la Recopa y subcampeón de la Supercopa de Europa. En Liga, el Zaragoza sumó 48 puntos de 126 posibles: 42 partidos, 11 victorias, 15 empates y 16 derrotas. Un rendimiento que reflejaba la transición del equipo y el desgaste acumulado tras años de competir al máximo nivel.

Víctor Fernández levanta la Recopa ganada por el Real Zaragoza en París ante el Arsenal, 1995 / Gran Archivo Zaragoza Antigua

La nostalgia vende

Más allá de los resultados, aquella camiseta roja de Pikolin se convirtió en un símbolo. Esta mítica segunda equipación representa una época, un estilo y una estética que, en los últimos años, ha vuelto a ponerse de moda. El auge de las camisetas retro ha transformado el mercado textil futbolero: lo que antes era algo guardado en el armario hoy es un producto de deseo. Las grandes marcas han sabido percibir que la nostalgia vende y se han aprovechado de ello para amplicar el mercado y maximizar las ventas.

Este hecho implica que las equipaciones, a día de hoy, van más allá de lo deportivo, sino que el objetivo es que esta prenda sirva de experiencia emocional hacia, en este caso, la época dorada del club blanquillo. Proyectos como Ayneto, han sabido aprovechar ese impulso. Su catálogo incluye camisetas emblemáticas del Real Zaragoza que conectan directamente con la memoria del club. La Pikolin roja es una de las más solicitadas, no solo por su diseño, sino porque representa una época innigualable con jugadores legendarios que marcó a varias generaciones.

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Con esta prenda se forjó el ADN zaragocista

La camiseta 95-96 adquiere un significado especial para muchos zaragocistas por diversos factores: les conecta con el período con el que el club blanquillo tocó el cielo y en el que La Romareda experimentó noches europeas que hoy forman parte del ADN zaragocista. La moda retro ha convertido estas camisetas en piezas de coleccionismo, ya no solo para aficionados al fútbol, sino para integrarse en looks urbanos o estilos casuales.