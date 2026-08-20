Francho y Bazdar: el estreno de dos grandes salidas del Real Zaragoza este verano es en Europa

El Getafe dirime entre este jueves y el próximo su pase a la fase de Liga o grupal de la Conference League, empezando por jugar la ida en el Coliseum (21.00 horas), para que la vuelta sea dentro de una semana en Belgrado. Es un partido en el que Francho Serrano puede hacer su debut como futbolista azulón después de cerrar su fichaje, a coste cero y solo guardándose el Real Zaragoza un 30% de los derechos, el martes. Ya entrenó ese día a las órdenes de Bordalás y lo hizo también ayer, por lo que el propio entrenador confirmó que está disponible y ha sido inscrito por su club. En todo caso, la convocatoria la dará hoy y no sería titular ante el Partizan que se acaba de reforzar con el exzaragocista Nikola Cumic.

De comenzar la pretemporada en Primera RFEF a jugar en Europa, algo que también puede vivir Samed Bazdar, salida clara tras jugar el Mundial con Bosnia y que no se cerró hasta el 7 de agosto. El balcánico tendrá su estreno en el Sint-Truidense en la fase previa de la Europa League, ya que no pudo debutar en la Liga belga la semana pasada ante el Cercle Brugge al no haber llegado su tránsfer, su TMS, incidencia ya solucionada tras el retraso de la Federación Española de Fútbol. Bazdar, previsblemente, saldrá en la segunda parte del duelo de ida de esta noche ante el Omonia Nicosia de Chipre para acceder a la fase grupal (20.00 h.), en el Stayen Stadio del nuevo equipo del delantero. El exzaragocista es el fichaje estrella del club, con 1,5 millones en su incorporación que fueron a parar a las arcas zaragocistas, con bonus de hasta 250.000 euros y conservando un 20% del pase para la entidad.

Bordalás: "Francho lo ha dado absolutamente todo por su club y viene con una ilusión enorme. A nosotros nos faltan efectivos en el mediocampo y seguro que, por sus características, nos va a ayudar y aportar mucho. Es un chico joven que, a pesar de su juventud, lleva varias temporadas jugando en el Zaragoza y ha sido uno de sus capitanes"

José Bordalás, entrenador del Getafe, elogió ayer el fichaje de Francho, que aumenta las posibilidades de su equipo en la medular, firmando hasta 2029: "Es un chico joven que, a pesar de su juventud, lleva varias temporadas jugando en el Zaragoza y ha sido uno de sus capitanes. Es un jugador que lo ha dado absolutamente todo por su club y que viene con una ilusión enorme. A nosotros nos faltan efectivos en el mediocampo y seguro que, por sus características, nos va a ayudar y aportar mucho. Confiamos en que las cosas le vayan bien", aseveró el entrenador alicantino, que añadió: "Esa ilusión por tener la oportunidad de jugar en Primera División y en un club como el Getafe es fundamental para cualquier jugador. Ya ha tenido sus primeras sesiones, viene de entrenar con normalidad y está disponible para poder contar con él".

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200 partidos en el Zaragoza

Reveló con esa última frase que su intención es convocar para el compromiso europeo al canterano zaragocista, que ha disputado, entre la categoría de plata y la Copa del Rey, 200 partidos oficiales en el equipo de su vida y que ahora disputará su primera cita europea con otra camiseta y si Bordalás le da minutos. Si no, su debut será el domingo ante el Racing. Si juega hoy ante el Partizan, en el que el exzaragocista Radosav Petrovic es nuevo director deportivo, lo hará en una cita vital para el conjunto azulón. Y es que el Getafe necesitó 38 jornadas para ganarse 180 minutos. Seis años después de su última aparición continental, regresará este jueves a Europa frente al Partizan de Belgrado con una eliminatoria que no concede segundas oportunidades: quien la supere accederá a la fase de Liga de la Conference; quien caiga habrá consumido en dos noches el premio conseguido durante toda la temporada pasada.