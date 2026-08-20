Francho Serrano debuta con exhibición, victoria europea ante el Partizan y jugando todo el partido del Getafe

Fichado el martes, solo dos entrenamientos con el Getafe y Bordalás ya le dio la camiseta de titular por la baja de última hora de Mario Martín en la cita vital de la previa de la fase de Liga de la Conference, con triunfo por 3-1 ante el Partizan y con exhibición de Francho Serrano, que disputó todo el encuentro y que mostró su poderío fisico en la medular junto a Mangala y Terrats. Como interior en ese centro del campo, Francho fue clave en el triunfo, que allana el camino de cara a la vuelta la próxima semana en Belgrado.

El ya exjugador del Real Zaragoza, traspasado a coste cero y con el 30% del pase como única contraprestación, estuvo a gran nivel en la primera parte y bajó sus prestaciones en la segunda, aunque aguantó bien el tipo hasta el final en el derroche del cuadro local con un jugador menos.

Francho Serrano durante el calentamiento. / Getafe CF

El zaragozano, que ha tomado el dorsal 16 en el Getafe, protagonizó una gran jugada a los 26 minutos que acabó en remate de Terrats y probó fortuna de volea tras el descanso. Cerca del área y con su despliegue físico, jugando en la medular, su sitio, Francho demostró desde el primer día que puede ser vital en un Getafe que se adelantó por medio de Enes Ünal, que vio como le empataba Seck y que el partido se ponía cuesta arriba con la roja a Abqar en el 68. Sin embargo, los tantos en los últimos minutos de Andrés García y Mojica cuando más acosaba el Partizan, tiro al palo del exzaragocista Cumic incluido, dieron el triunfo y la ventaja al Getafe.

Ficha técnica Getafe: Soria; Kiko Femenía, Djené, Abqar, Romero, Mojica; Terrats (Andrés García, min. 74), Mangala (Sazonov, min. 79), Francho; Satriano y Enes Ünal. Partizan: Milosevic; Roganovic, Milic, Mitrovic, Simic, Nwulu (Djurdjevic, min. 67); Baba (Cumic, min. 80), Ugresic (Aleksic, min. 67); Seck, Jeh (Kozjek, min. 80) y Vukotic (Miladinovic, min, 67). Goles: 1-0, min. 9: Enes Ünal; 1-1, min. 43: Seck; 2-1, min. 87: Andrés García; 3-1, min. 90: Mojica. Árbitro: Andris Treimanis (Letonia). Expulsó a Abqar por doble amonestación (min. 39 y 68) y mostró tarjeta amarilla a Kiko Femenía (min. 76) y a Mayoral (min. 91) por parte del Getafe y a Roganovic (min. 56) por parte del Partizan. Incidencias: partido de ida de la ronda previa de la Liga Conferencia disputado en el Coliseum ante cerca de 10.000 espectadores.

Tras 200 partidos oficiales de profesional en el Zaragoza, entre Liga y Copa, el 201 fue en Europa, en la Conference, con el Getafe, ante el club serbio, mientras que para el estreno liguero en Primera División del zaragozano habrá que esperar al domingo, donde el cuadro getafeño se mide al Racing en el Coliseum.

También se estrenó ayer con su nuevo equipo otra de las grandes salidas de este verano en el Zaragoza, Samed Bazdar, que hasta ahora no había podido jugar por un retraso en el envío de su tránsfer por parte de la Federación Española y que jugó sus primeros minutos en el Sint-Truidense saliendo al inicio de la segunda parte del duelo ante el Omonia Nicosia en el Stayen Stadion solventado con victoria del equipo belga en la que el delantero participó mucho en el juego de ataque desde su entrada en el campo.

Bazdar, a la izquierda, celebra el gol de la victoria del Sint-Truidense en el descuento. / STVV

El partido lo solventó el gol de Taniguchi en el 93, que da ventaja al Sint-Truidense de cara a la vuelta en Chipre para pasar a la fase de grupo de la Europa League