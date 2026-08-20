El impacto por el adiós de Francho y el tándem Ibai Gómez-Ander en el Real Zaragoza

En la tristísima y lamentable temporada 25-26, la que condujo al Real Zaragoza al pozo más hondo de su historia contemporánea, el equipo tuvo un profundo problema de entrenadores. También de plantilla, el principal. Pero igual de técnicos, comenzando por la errática elección de Gabi Fernández para liderar un proyecto muy ambicioso económicamente después de haber amarrado la permanencia en la campaña anterior. La dupla Gabi-Txema Indias fue terrible para el destino de la SAD.

La concatenación de decisiones equivocadas y de malas elecciones a nivel deportivo condujeron a este punto: el Real Zaragoza es equipo de Primera RFEF, una anomalía extraordinaria. Para buscar el regreso al fútbol profesional, Lalo Arantegui optó por Ibai Gómez como capitán del proyecto desde el banquillo.

El color que coja la apuesta, si acaba siendo un acierto absoluto o termina en otro error, condicionará el futuro del Zaragoza en su primer año en la tercera categoría del fútbol español. Esa es la tarea que tiene por delante Ibai Gómez: cambiar la historia reciente del club.

En sus primeras semanas al mando, en modo pretemporada todavía, el técnico vasco ha dedicado su tiempo de trabajo de campo y de exposición pública a explicar su modelo, quién es, cómo es, qué quiere y cómo lo quiere. Ibai ha puesto un gran empeño en empezar a sembrar semillas para reilusionar al zaragocismo con su menaje, con su manera de ser y con su forma de entender este negocio.

Jaime Galindo

El entrenador sabe perfectamente que en el fútbol las palabras siempre se las lleva el viento si los resultados no acompañan. Así lo resumió en una entrevista con este diario: “Si se gana seremos los mejores, si no seremos los peores”. Tan complejo y tan elemental como eso.

Sin embargo, Ibai ha hablado mucho de fútbol, con un lenguaje muy técnico, a veces excesivo para el usuario medio, pero siempre con la intención de ser didáctico. Es un entrenador con una gran energía y un entusiasmo alto, detallista y muy metódico. Quiere, sobre todo, un equipo a su imagen y semejanza, que se creará a partir de una presión muy alta. Tiene hambre. Hambre personal y hambre por cambiar el negativismo que produjo el descenso por un positivismo que favorezca la causa del ascenso.

El golpe de la salida de Francho ha sido muy doloroso para el zaragocismo. El capitán era un símbolo y un líder en implicación y capacidad de sacrificio. Con su adiós, el Real Zaragoza ha de buscar líderes de otro tipo. Ibai Gómez ha de ser uno de ellos. Ander Herrera, por supuesto, otro. El equipo necesitará jefes y, sobre todo, victorias y buenos resultados.