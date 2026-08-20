Joaquín Delgado, nuevo delantero del Real Zaragoza. "Me conformo con hacer la cifra de goles suficiente para subir"

Joaquín Delgado ha sido el último de los trece refuerzos en llegar y ya este jueves se ha entrenado con sus compañeros en el Real Zaragoza, mostrando después en su presentación la alegría por su fichaje, por tres temporadas y con un acuerdo prácticamente a coste cero con el Oviedo, que se guarda un porcentaje del pase y que ha marcado cifras de traspaso por rendimientos, sobre todo por el ascenso. "Cuando Lalo nos llamó y nos propuso el proyecto nos pusimos pronto de acuerdo, ya que el Zaragoza es un histórico, un gran club. Sabía que quería llegar en forma de traspaso y no de cesión y todos estábamos en la misma sintonía", explicó el ariete sevillano, que no se marcó una cifra de goles, aunque ha firmado muchos en su carrera, tanto en el Utrera, como en el filial del Oviedo, el Vetusta, o en su cesión al Barcelona B de enero a junio.

"Siempre te tienes que marca objetivos en tu carrera, aquí me conformo con que sea la cifra suficiente para que el Zaragoza ascienda", refrendó el jugador, de 24 años, y que anotó 21 tantos en la temporada pasada, entre el Vetusta y el Barcelona Atlètic, si bien ahora salta de categoría a primera RFEF, aunque no cree que le vaya a poder la presión.

"No siento presión, aunque es una categoría más alta. Tengo que hacer lo que llevo haciendo estos años y acomodarme a lo que quiere Ibai como delantero", dijo, admitiendo que ya habló con el entrenador vasco antes de su fichaje: ""Tuvimos una videollamada con él, me explicó cómo iba a jugar, qué quería de mí como delantero y el buen grupo que había".

En Joaquín Delgado habita una referencia, un 9 de área, aunque "me amoldaré a lo que me pida el míster, puedo ir al espacio, jugar más en el área...", espetó el punta, que debutará en uno de los dos amistosos, ante el Bilbao Athletic y el Numancia, que se juegan este viernes y mañana sábado y que quiere dar continuidad en el Zaragoza a su gran temporada pasada, entre el Vetusta y el filial azulgrana: "Fue un año inolvidable, tanto en el Vetusta como en el Barcelona, quiero seguir haciendo aquí lo que hago y ayudar en todo lo que pueda al Zaragoza".