Lalo espera la llegada de un central y un lateral derecho de forma inminente y no cierra la puerta a la venta de Saidu

El director deportivo del Real Zaragoza, Lalo Arantegui confirmó que espera dos refuerzos más, un central, que no nombró y que es el valencianista Rubén Iranzo, y un lateral derecho, para el que dijo tener dos opciones sobre la mesa, y que "en la jornada uno (ante el Nástic el día 30 de agosto) llevarán una semana entrenado con nosotros", por lo que llegarán de forma inminente, confirmó la salida de Hugo Carrilo, que se marcha al final cedido al Mérida, dio la plantilla "prácticamente" por cerrada con esos dos fichajes y no descartó la salida de algún futbolista, con Saidu en particular al tener ofertas que de momento no han llegado por escrito y sí de forma verbal.

"Teníamos claros los objetivos de jugadores que debían venir. Joaquín Delgado ha venido con traspaso y depende de las voluntades del jugador y el club. En el siguiente jugador será parecido. En el lateral derecho, depende de elegir una de las 2 opciones que tenemos. En la jornada 1, llevarán una semana entrenando con nosotros", afirmó Lalo sobre los objetivos que quedan, dejando claro que "la plantilla estará cerrada con estas 2 incorporaciones, estamos abiertos a cualquier posibilidad de algún jugador que no se pueda de decir que no, siempre que entre en los parámetros económicos y se pueda afrontar. No estaremos hasta el 31 de agosto con la plantilla sin cerrar", añadió con convicción, teniendo en cuenta que el mercado en Primera RFEF acaba el 1 de septiembre. Así, el fichaje de otro atacante más versátil parece que queda definitivamente aparcado salvo que sea esa oportunidad de mercado.

"Estamos abiertos a cualquier posibilidad de algún jugador que no se pueda de decir que no, siempre que entre en los parámetros económicos y se pueda afrontar. No estaremos hasta el 31 de agosto con la plantilla sin cerrar"

Carillo, cedido y con opción unilateral

En este sentido, Lalo añadió que "vendrá un central que jugará de central, aunque pueda hacerlo en otra posición (Iranzo), y un lateral derecho que será exclusivamente lateral derecho" y confirmó la salida de Hugo Carrillo al Mérida anunciada por ese diario. "Muy probablemente saldrá cedido en los próximos días". Lo hará no rescindido sino cedido en el año de contrato que le resta y guardándose el Zaragoza una opción unilateral para renovarlo a su regreso por varias temporadas, tres en principio.

Sobre la salida de algún jugador tras un verano repleto de ellas (Liso, Bazdar, Juan Sebastián, Álex Gomes, Francho...) no fue contundente con Saidu, por el que ha habido varias ofertas verbales, la última del Amed SFK turco, pero está en la órbita de otros clubs (Rapid de Viena, Leicester, Stoke City...). "Dependerá del mercado. Con Francho contábamos que iba a estar, pero todo cambia horas. Hoy digo que no sale, pero si llega una oferta, el jugador quiere salir y las condiciones son de mercado, saldrá. Tenemos a Monzón, que está preparado para asumir ese rol", aseveró el director deportivo.

"¿Saidu? Dependerá del mercado. Con Francho contábamos que iba a estar, pero todo cambia horas. Hoy digo que no sale, pero si llega una oferta, el jugador quiere salir y las condiciones son de mercado, saldrá"

El nivel de los canteranos

La buena irrupción de los canteranos del Aragón, Diego Monzón, Iker Vadillo o Tobajas, fue elogiada por Lalo, que está "contento" con la plantilla, "A lo que ya teníamos se han sumado canteranos que están haciendo muy buena pretemporada. La apuesta por la cantera es real. Para incorporar más jugadores deben superar lo que ya tenemos y lo que viene por debajo. Han hecho una gran pretemporada en la que los resultados son anecdóticos. Será un año duro, todos intentarán hacer el partido del año contra nosotros. La satisfacción es grande, y debemos sumar la incorporación de canteranos". En este sentido, el buen nivel de Vadillo en ataque, y en menor medida de Tobajas, también han relegado la necesidad de sumar un efectivo más en la mediapunta: "Es cierto. Hay canteranos de ataque que han dado rendimiento muy interesante. Debemos ir con cuidado, porque lo que deben hacer es jugar, aunque sea en Tercera. No pueden tener fines de semana con 0 minutos, debemos ser comedidos".

La ofrenda, mañana

Por último, a Lalo se le preguntó por la cohabitación con A.GAIN, la nueva propiedad, y se mostró satisfecho tras más de un mes desde esa llegada. Al menos públicamente lo está: "Son muy proactivos en el día a día, con una cara visible con Guido como director general, que asiste a los partidos, que va a muchos entrenamientos. Estamos trabajando de manera intensa en todos los departamentos. Mañana habrá propietarios del club en la ofrenda (a la Virgen). El objetivo está claro y las ideas muy marcadas", aseveró para cerrar