Peter Ademo: "Aunque he jugado en competiciones europeas, conseguir el ascenso con el Real Zaragoza sería un enorme paso para mí"

El primero que tomó la palabra en el acto de presentación celebrado por el Real Zaragoza este jueves fue Peter Ademo. El centrocampista, de 23 años, ha firmado por cuatro temporadas y afronta su llegada al conjunto aragonés con un objetivo muy claro, ayudar al equipo a recuperar su puesto en el fútbol español. El futbolista, que ya lleva varias semanas trabajando a las órdenes de Ibai Gómez, aseguró que no tuvo dudas cuando apareció la posibilidad de recalar en Zaragoza. «Todo el mundo sabe que el Zaragoza es un club histórico y que no pertenece a la tercera categoría», afirmó.

Ademo considera que el desafío que tiene ahora por delante supone también una oportunidad importante en su carrera. «Aunque he jugado competiciones europeas, venir al Zaragoza y conseguir el ascenso a Segunda División sería un paso enorme para mí. No me lo pensé dos veces cuando recibí la oferta», explicó.

Durante sus primeras semanas en España, el centrocampista también ha empezado a comprobar las diferencias respecto a las Ligas en las que había militado anteriormente. La primera, inevitable durante el verano zaragozano, ha sido la temperatura. «Donde jugaba antes hacía mucho frío y aquí hace muchísimo calor», señaló. Más allá del clima, Ademo destacó especialmente el componente táctico del fútbol español. «Aquí se juega un fútbol más táctico y tienes que ser inteligente para entender lo que quieren de ti», indicó el nuevo jugador blanquillo, que considera ese aspecto uno de los principales retos de su adaptación.

El sistema

El africano también ofreció algunas pistas sobre el modelo que está implantando Ibai Gómez. Ademo destacó la claridad con la que el técnico ha transmitido sus conceptos desde el primer día. «Dejó muy claro desde el principio cómo quiere jugar. Quiere que tengamos la posesión del balón y, cuando lo perdamos, que presionemos inmediatamente. Sus ideas fueron muy claras», explicó.

En cuanto a su papel sobre el terreno de juego, Ademo evitó encasillarse en una única demarcación. Aunque puede ocupar diferentes posiciones en el centro del campo, dejó la decisión en manos del entrenador y puso por delante los intereses colectivos. «Pongo al equipo primero. No me importa dónde me coloque el entrenador siempre que ganemos y consigamos nuestro objetivo como equipo. No tengo problema en jugar en cualquier posición del centro del campo», acabó el centrocampista.