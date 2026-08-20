La primera ofrenda a la Virgen con A.GAIN y tras el descenso

El Real Zaragoza hará este viernes a partir de las 11.30 horas la tradicional ofrenda de flores a la Virgen del Pilar, la que será la de estreno para la nueva propiedad, A.GAIN, de la que se esperan algunos de los nuevos propietarios en la misma y también será la primera que se haga con el equipo en la tercera categoría del fútbol español, en Primera RFEF, con la obligación de subir. En la ofrenda estarán representados todos los equipos del club, también en categorías inferiores y Genuine, y después se celebrará la tradicional recepción en el Ayuntamiento de Zaragoza.

Por parte de A.GAIN estará seguro el director general del club, Guido Baroli, y también es esperable la presencia de Santos Nagore, que se ha quedado en Zaragoza como enlace entre la propiedad y el club. Mientras, está por ver si Bobby Aitkenhead, CEO de A.GAIN, viaja para asistir a este acto y acude al partido que por la tarde tendrá lugar ante el Bilbao Athletic, séptimo amistoso de preparación, a partor de las 19.30 horas en el Ibercaja Estadio.

"Como es tradición al inicio de cada temporada, mañana viernes, día 21 de agosto, tendrá lugar la ofrenda de flores del Real Zaragoza a la Virgen del Pilar. Será a partir de las 11:30h y acudirán a este homenaje en la Basílica todos los jugadores y cuerpo técnico del primer equipo, además de los capitanes de Deportivo Aragón, División de Honor Juvenil, Femenino y la Liga Genuine. Tras la ofrenda, la comitiva blanquilla pasará a la habitual recepción en el Ayuntamiento de Zaragoza", ha descrito el club en su página oficial.