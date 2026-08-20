El Real Zaragoza hace oficial el fichaje de Joaquín Delgado, su 9 de referencia

El Real Zaragoza ha hecho oficial el fichaje de Joaquín Delgado, por tres temporadas, hasta 2029, tras el acuerdo alcanzado con el Oviedo, un pacto a coste cero en el que comparten el pase y hay premios por objetivos. El delantero utrerano, que será presentado este jueves a las 12.00 horas en el Ibercaja Estadio junto al nigeriano Peter Ademo y que ya se entrena con sus nuevos compañeros, es el decimotercer refuerzo de este verano y aún quedan al menos dos más por llegar, un lateral derecho y un central, que salvo sorpresa será Rubén Iranzo, defensa del Valencia, con una última posibilidad si llega un extremo.

"El Real Zaragoza y el Real Oviedo han alcanzado un acuerdo para el traspaso al conjunto blanquillo de Joaquín Delgado, que firma para las próximas tres temporadas.Delgado [Utrera, 26/03/2002] es un poderoso delantero centro con gran olfato goleador. Muestra de ello son los tantos que la pasada campaña anotó en Segunda Federación entre los filiales del propio Oviedo y del FC Barcelona, en el que jugó cedido la segunda mitad del curso. Ahora Joaquín Delgado inicia una nueva etapa en el Real Zaragoza, con el objetivo de ayudar al equipo a volver al fútbol profesional y desde el club le deseamos la mejor de las suertes en este camino. ¡Bienvenido, Joaquín!", asegura el club. "Zaragocistas, ya estoy aquí", ha asegurado en las redes sociales el nuevo jugador del equipo.

Delgado, un punta alto (1.87) pero con una buena zancada y con más movilidad de Edu Espiau, es una clásica apuesta de Lalo Arantegui por un delantero joven, con proyección y con una eficacia demostrada a nivel goleador. El pasado curso empezó en el Real Oviedo Vetusta, en Segunda RFEF, donde anotó 14 goles en 17 partidos de Liga, lo que le abrió las puertas del Barça Atlètic, donde consiguió seis dianas más desde el mes de enero. El año anterior, en Tercera RFEF, sumó 23 dianas. El conjunto azulgrana tenía una opción de compra voluntaria de 4 millones de euros que no ejecutó este pasado verano.

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En lo que va sde verano han llegado al club los porteros Anartz Peña y Westerveld, los defensas Jokin Gabilondo, Diego González, Raúl Pereira y Escudero, los centrocampistas Peter Ademo, Ander Herrera, Emil Hansson, Jaume Jardí y Rubén Díez y los delanteros Edu Espiau y Joaquín Delgado.