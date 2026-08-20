El verano más atípico de Raúl Guti: trabajando en solitario y con ofertas rechazadas del Sabadell o el Volos

Entre el centro deportivo de su propiedad y otro en el que trabaja con un preparador físico y los entrenamientos individuales que realiza en el Stadium Venecia, donde desarrolla la labor más de campo, está viviendo Raúl Guti su verano más atípico, sin equipo tras nueve temporadas en el fútbol profesional desde que en la 17-18 dio el salto al primer equipo del Real Zaragoza con la apuesta que Lalo Arantegui y Natxo González hicieron con él y que tres años después constituyó uno de los traspasos más altos de esta etapa reciente del Real Zaragoza, los 5 millones que pagó el Elche en 2020.

El jugador zaragozano ha rechazado ofertas, una muy importante en lo económico del Volos FC, de la Superliga griega, donde ha ido Keidi Bare, y otra más reciente del Sabadell, insuficiente por ahora en las pretensiones del jugador, aunque no descartada por completo, además de alguna opción en México y posibilidades en otros países extranjeros y tanteos en la Segunda española, si bien el centrocampista zaragozano prefiere seguir su carrera fuera de España.

A dos partidos de renovar

Habrá que ver qué le depara el futuro a Guti, uno de los ya cada vez menos zaragocistas que culminaron el descenso a Primera RFEF que no han encontrado destino, rol en el que están también Radovanovic, Insua, Dani Gómez, Valery o Toni Moya. El zaragozano vivió una última temporada de contrastes, lejos de su mejor nivel futbolístico, como la gran mayoría del equipo, capitán tras Francho, indiscutible con Gabi y Sellés hasta que el 31 de enero se lesionó en el ligamento lateral interno de su rodilla derecha, donde ya cayó en 2024 en su primer retorno al Zaragoza, entonces cedido por el Elche, con una afección del tendón rotuliano y estuvo ocho meses de baja.

Guti, en el partido ante el Almería la temporada pasada. / Carlos Gil-Roig

Tras esa lesión en el Carlos Belmonte estaba en 23 partidos jugados de titular, a dos de la renovación automática un año más por rendimiento que se estableció cuando llegó en propiedad en enero de 2025, en una operación conjunta con Marc Aguado, que se fue al Martínez Valero. Firmó entonces por una temporada y media, con esa cláusula por rendimiento que se quedó a las puertas de cumplir para acabar la temporada con la carta de libertad.

Estuvo casi tres meses y doce partidos de baja tras la lesion en Albacete, con el equipo cayendo en picado hacia Primera RFEF, y solo participó en la recta final de los encuentros ante el Huesca, el Granada y el del descenso en Las Palmas, donde vio una quinta amarilla que le dejó fuera del epílogo ante el Málaga en el Ibercaja Estadio.

Adiós en silencio

Guti habló sobre el césped del Gran Canaria tras ese descenso, que para él fue "un cúmulo de cosas durante todo el año, aunque nunca me hubiera imaginado algo así. La primera responsabilidad es nuestra, no hemos estado a la altura del escudo y nos vamos con ese mal sabor de boca. Pero sí que es cierto que ojalá sea también un antes y un después para el club", aseveró. No volvió a decir nada más, y el zaragozano, uno de los canteranos que mayor recorrido han tenido desde el descenso en 2013, pisando la élite en 95 ocasiones con el Eche y hasta 256 encuentros en el fútbol profesional entre el Zaragoza y el conjunto ilicitano, dejó el club en silencio, sabiendo que su tercera etapa tras la de su debut y la de su cesión en 2024 en la entidad había acabado de la peor manera.

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El zaragozano, cabizbajo tras un gol en el partido en Albacete, donde se lesionó el 31 de enero. / Carlos Gil-Roig

En esos últimos meses fue foco de críticas, como la gran mayoría de jugadores, y también tuvo que vivir en ese centro deportivo de su propiedad las pintadas y actos vandálicos que realizaron los hinchas más radicales.El zaragozano acabó la temporada pasada aún renqueante en esa rodilla derecha y apostó por jugar sin estar al 100%, con una caída de la convocatoria en Valladolid que tuvo cierta polémica al justificarla el club en la decisión técnica. Ahora, cuando en diciembre cumplirá 30 años, Guti busca abrir una nueva etapa que preferiría que fuera lejos de España, si bien nada está decidido todavía sobre su futuro, lejos del un Zaragoza en el que entró en juveniles desde el Stadium Casablanca.