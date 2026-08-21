El Bilbao Athletic, prueba de exigencia para el Real Zaragoza y para la nostalgia de Ibai Gómez

El séptimo amistoso de verano de esta pretemporada atípica por ser la de la preparación para el barro de la Primera RFEF es la visita del Bilbao Athletic, un enemigo encuadrado en el otro grupo, en el 1, que supone una exigente prueba para el Real Zaragoza y para Ibai Gómez, que tendrá un hueco para la nostalgia para medirse al equipo en el que se hizo futbolista, al que dio el salto desde el Santutxu para jugar en ese filial rojiblanco en 2010 y hacer carrera después en el primer equipo. Es, tras el Trofeo Carlos Lapetra, el segundo amistoso en el Ibercaja Estadio (19.30 horas. Aragón TV) y tras este solo quedará el de este sábado en Soria ante el Numancia (20.00 horas) antes del estreno del domingo 30 en Tarragona ante el Nástic.

La próximidad de estos dos últimos bolos veraniegos hará que Ibai, como pasó ante el Villarreal B y el Logroñés hace una semana, reparta esfuerzos en dos grupos diferenciados. Los que jueguen este viernes no lo harán, salvo alguna excepción y nunca repitiendo en el once, en Los Pajaritos. Se espera el debut del último fichaje, Joaquín Delgado, más probablemente en tierras sorianas que en el partido frente al filial rojiblanco, donde no estará Diego Monzón, lesionado en el tobillo, mientras que Hugo Carrillo, a punto de marcharse al Mérida, tampoco jugará. La entrada es libre para los socios y entre 10 (infantiles) y 15 euros (adultos) para el público en general.

El Zaragoza llega a esta prueba con tres victorias seguidas, ante el Sanse en el Carlos Lapetra por 2-1, el Logroñés (1-2) y el Villarreal (0-2), y tiene un balance favorable en los amistosos de cuatro triunfos y dos manotazos, aunque los resultados aquí tienen el valor que tienen, ninguno. Eso sí, en los dos últimos ensayos el Zaragoza ha ganado siendo más práctico y eficaz que dominador, un dato a tener en cuenta.

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El filial del Athletic, que cumplió una gris temporada, acabando decimotercero, en la 25-26, tras una gran caída en la segunda vuelta, llega invicto en esta preparación veraniega y con un nuevo entrenador, Bittor Llopis, de exitoso paso en el Basconia y en el juvenil rojiblanco. Empató con el Burgos y ha ganado a Setao River, Cultural Leonesa, Amorebieta y Laredo, y en su plantilla hay cachorros que ya han pisado el primer equipo, como los defensas Iker Monreal y Johaneko o el ariete Asier Hierro.