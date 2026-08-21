Bobby Aitkenhead, en la recepción en el ayuntamiento tras la ofrenda: "Queremos llevar al club al lugar que merece y mantenerlo"

El Real Zaragoza llevó a cabo este jueves la tradicional ofrenda de flores a la Virgen del Pilar y la posterior recepción en el Ayuntamiento de Zaragoza, donde fue recibido por Félix Brocate y Alfonso Mendoza.

Primero, en la basílica, decenas de zaragocistas y curiosos aguardaban a los jugadores, el cuerpo técnico y representantes del club como Juan Forcén, Cristina Llop, Guido Baroli, la dirección deportiva al completo, Javier Garcés o Javi Ros. Ander Herrera, primer capitán, llevó la corona de flores ante la Virgen del Pilar, que lucía el precioso manto del Real Zaragoza, junto a Tachi tras la salida de Francho Serrano, además de los capitanes del filial, División de Honor Juvenil y los equipos femenino y Genuine (Jaime Sánchez-Rubio, Nacho Cilla, Ana Forcén y José Andrés Chica).

"Hemos querido esta mañana venir a poner a los pies de tu manto las ilusiones y esperanzas de una nueva campaña, con el sentimiento de la tradición que cada año nos empuja a tu templo, pero sobre todo con la alegría de afrontar un nuevo reto deportivo. Queremos ofrecerte la temporada que comenzamos, te entregamos nuestro esfuerzo y nuestro trabajo y el compromiso de luchar juntos con verdadero sentimiento de equipo para que la calidad humana y los éxitos deportivos nos acompañen a lo largo de esta Liga", dijo Ander Herrera. "Sé tú el pilar que nos guíe, sé tú el pilar que nos oriente y nos sostenga en las dificultades, queremos ser testigos del amor de Jesús, como tú María lo fuiste siempre, queremos ser tus hijos y aquí nos tienes trayendo estas flores, símbolo de los retos e ilusiones de la temporada que ahora comenzamos. Gracias por todo, Virgen del Pilar", continuó.

EN IMÁGENES | Visita del Real Zaragoza al ayuntamiento / Pablo Ibáñez

Tras ello, toda la comitiva se trasladó al Ayuntamiento de Zaragoza. Félix Brocate, concejal de deportes del gobierno municipal, aseguró que "nada ha cambiado, porque somos el Real Zaragoza". "Sois un referente, historia y patrimonio de la ciudad, un equipo que se cae, se limpia el polvo, se levanta y sigue adelante. Guido, Bobby y consejeros, vamos a estar con vosotros", afirmó.

Por su parte, Alfonso Mendoza recordó que "este año no es uno más, ya que el reto es importante, pero en la adversidad se mide la grandeza de una institución y el Real Zaragoza ha demostrado que sabe levantarse en los momentos difíciles".

Y Bobby Aitkenhead, cabeza visible de A.GAIN, recalcó que "estamos profundamente agradecidos y comprometidos con el club, la comunidad, la causa y con subir a donde la entidad merece estar". Además, habló de que "el club es su gente y es algo que hemos ido conociendo en carne propia poco a poco".

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"Estamos en un proyecto al que le metemos todas las ganas y positivimo. Vamos sembrando mucho trabajo, vamos a ir creciendo y construyendo con los peques. Queremos un proyecto del que todos estemos orgullosos y en el que todos los zaragozanos se identifiquen. El camino sabemos que es difícil, pero el club está con todas las ganas y necesitamos el apoyo de la afición y de la comunidad. Aúpa Real Zaragoza", concluyó.