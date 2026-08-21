El 'descubridor' en el Oviedo de Joaquín Delgado. "Si Ibai Gómez le da confianza asegura 15 goles mínimo"

En marzo de 2024 entró Julio Llanos como secretario técnico del Vetusta, el filial del Oviedo, y uno de los primeros nombres que tenía apuntados en su agenda era el de Joaquín Delgado, nuevo delantero del Real Zaragoza y al que llevó al club carbayón con el convencimiento de que fichaba a una referencia de futuro para ese club. "Es un futbolista al que es difícil verle fallar ocasiones, no es un jugador que te vaya a generar a través de regates o acciones espectaculares llegadas de peligro. Es que es el típico 9 antiguo, lo que cae en el área sabes que lo va a meter", espeta el ya exsecretario técnico en el club asturiano, de donde salió en junio con la llegada del nuevo director deportivo, David Fernández.

Joaquín Delgado no tardó en convencerse en apostar por él, lo mismo que el futbolista dijo sí rápido a la posibilidad de irse al filial del Oviedo, tras anotar una veintena de goles en el club utrerano, el de sus inicios, al que había regresado tras pasar por la cantera del Betis y el filial del Córdoba: "Le veía muchas condiciones y cualidades, cuando lo fichamos del Utrera no era de un equipo puntero en el grupo andaluz, pero lo que vimos es que sin hacer unos números increíbles sí hacía goles y se le veían condiciones de delantero de toda la vida, de referente, con buenos movimientos de espaldas y las cualidades de cara a portería", asegura el secretario técnico nacido en Asturias, que descubre al delantero como un jugador que "ataca bien los espacios y en el uno a uno con el portero es efectivo. En lo personal, es muy profesional, no es un chico que se deje ir, ni que baje los brazos, tiene muy asumido el trabajo invisible, cuida la alimentación. Y tenía en la cabeza ser profesional y lo ha conseguido".

"Posee buenos movimientos de espaldas y cualidades de cara a portería, ataca bien los espacios y en el uno a uno con el portero es efectivo"

No tardó en darle la razón Joaquín a Julio, entonces en la 24-25 en la misma categoría, en la Tercera RFEF en la que estaba con el Utrera. "Todo lo que habíamos visto allí lo multiplicó en el Vetusta, aunque le costó la adaptación de sur a norte, que es difícil". En el filial en aquel curso marcó 23 goles, pieza clave para subir de categoría. "Ascendimos de calle y él se veía que se le quedaba muy pequeña la Tercera, algo que ya lo sabíamos. En Segunda RFEF, lejos de notar el salto, lo mejoró, aunque esperábamos que lo hiciera bien, pero nunca tanto. Si es que lo hizo mejor que en Tercera. La primera vuelta en el Vetusta firmó 15 tantos, no estuvo nunca dos partidos seguidos sin marcar", explica Llanos, que en el Vetusta logró un ascenso a Segunda RFEF y se metió en los playoffs para Primera antes de su salida hace dos meses.

La cesión al Barcelona

La Segunda RFEF también se le quedaba pequeña y en enero pasado llegaron ofertas, alguna incluso de la categoría de plata, pero el Barcelona pujó fuerte. " A Joaquín le gustó esa vía del Barça, ir allí llama a cualquiera. Se decidió que fuera para revalorizarlo para una posible venta, había una opción de compra (4 millones) que creo que el Barcelona llegó a valorarla para imagino una posterior venta, pero al final no la hicieron". El club azulgrana no la ejecutó.

"Zaragoza es una plaza con presión, mucho más en Primera RFEF porque solo vale subir, pero de las que todo el mundo quiere, un histórico. Yo creo que va a encajar perfecto, porque sé cómo trabaja Ibai y son sus sistemas"

Había renovado con el Oviedo antes de esa cesión y a su regreso parecía que iba a ser uno de los tres puntas de la plantilla de Julián Calero, pero fue el descarte y el Zaragoza ha aprovechado esa oportunidad, sabiendo esperar porque el jugador tenía opciones en el extranjero, en Portugal sobre todo, y alguna posibilidad en Segunda que no se consumó: "Es una plaza con presión, mucho más en Primera RFEF porque solo vale subir, pero de las que todo el mundo quiere, un histórico. Cuando ves a un equipo de esa magnitud y con esa afición sientes la pena de verlo en esa situación, pero es un club importante en el que Joaquín yo creo que va a encajar perfecto. Va a aceptar bien el reto, sé cómo trabaja Ibai y en sus sistemas le va a encajar perfectamente".

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"La única pega es que no sea titular más o menos claro. No es un jugador de revulsivo, es para ser el 9 referente, necesita esa confianza y sabiéndose titular. Sus características no son las de salir en el 70 y ganar el partido él, no es un revolucionador", espeta Julio Llanos, para sellar el relato de sus condiciones, dejando una apuesta que, de cumplirse, sería una gran noticia para el Zaragoza. "Tengo mucha confianza y creo que si Ibai se la da, asegura 15 goles mínimo. Los va a hacer seguro, no lo digo por decir. Es un acierto de fichaje, se lleva el Zaragoza un delantero bueno, de verdad", cierra.