La evolución de Jannick Buyla, canterano internacional del Real Zaragoza que acaba de fichar por un equipo de tercera portuguesa

Ya era noticia que varios canteranos del Real Zaragoza que se formaron en las inferiores del equipo en años anteriores estaban entrenando con la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y buscando nuevos retos en sus carreras deportivas. Dos de ellos eran Fabio Conte, mediapunta que apuntaba a maneras en la disciplina aragonesa, y Nico Rodríguez, un guardameta de grandes cualidades que buscó hacerse un hueco en el fútbol de la comunidad. Esta pareja sigue trabajando duro para hacerse con un contrato. Sin embargo, hay un tercero en discordia que ya ha logrado este objetivo: Jannick Buyla.

El joven de 27 años, a través del perfil de redes sociales de la propia AFE, ha anunciado su fichaje por el Lusitano de Évora, club militante de la Liga 3, tercera división portuguesa. Se trata de todo un desafío que asume el propio jugador, ya que toda su experiencia en los terrenos de juego no se aleja del territorio español. "Es un reto que me hace especial ilusión porque nunca había salido de España", declara Buyla.

El exzaragocista con este nuevo viaje "busca volver a ser lo que era" y recuperar lo que le ayudó a "convertirse en futbolista profesional". Agradece a la AFE esta oportunidad brindada por la asociación y anima a todos los que están en su misma situación el acudir con ellos a recuperar rodaje y sensaciones como deportistas. Pero, ¿cómo ha llegado hasta este punto?

A realzar su carrera

Nacido en Zaragoza el 6 de octubre de 1998, pero nacionalizado con Guinea Ecuatorial, país del cual tiene raíces familiares. Sus primeros pasos en el fútbol de mayor nivel fueron en el Tudelano, en la temporada 17/18, una corta etapa de varios meses que le catapultó directamente a la cantera blanquilla en la segunda mitad de ese curso.

Su poderío físico y trato de balón apenas recién rebasada la mayoría de edad le hicieron tomar un papel protagonista en el Deportivo Aragón al año siguiente, en el que jugó 32 partidos y metió 4 goles. Es por ello que tuvo recompensa en la recta final de la temporada, haciendo su debut con el primer equipo un 11 de mayo de 2019, en la victoria frente a la U.D. Extremadura (0-3) durante los minutos finales del encuentro.

Jannick durante un partido de Copa del Rey contra el Getafe CF / Jannick Buyla (vía: Instagram)

En la 19/20 siguió en dinámica del Aragón y fue tras el 'estallido' de la pandemia que entró definitivamente en los planes de Víctor Fernández en la plantilla sénior, pese a que solo vería minutos en los intrascendentes choques frente al Albacete (17') y la Ponferradina (90'). La 20/21 sería su último año en la capital aragonesa, con apenas 6 partidos jugados en Segunda y 2 en Copa del Rey.

A partir de ahí Jannick iría dando saltos por toda España: UCAM Murcia, Nàstic de Tarragona, Badajoz, Logroñés, Linares, Tarazona e incluso Numancia, donde no volvería a verse aquel todoterreno que irrumpió en Aragón aquel año. De ahí al término de la 25/26 no tuviera ninguna oferta de renovación por parte de los sorianos y se quedara libre para este mercado estival.

Jannkick Buyla durante su etapa en la SD Tarazona / Jannick Buyla (vía: Instagram)

Años defendiendo a su país

El no cuajar en su faceta de clubes no le ha impedido defender los colores de su selección nacional: Guinea Ecuatorial. Nacionalizado desde muy temprana edad y subiendo desde las categorías inferiores, Jannick debutó con la absoluta del país africano en 2019, en un partido clasificatorio de la Copa África y ha llegado a disputar hasta tres ediciones de este torneo a lo largo de los años (2022, 2024 y 2025/26).

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Jannick Buyla posando con los colores de su país / Jannick Buyla (vía: Instagram)

Ha marcado en otras tres ocasiones con esta camiseta. Su último partido de selecciones fue el pasado 6 de junio contra el combinado de Comoras, lo que muestra que su faceta como internacional sigue más que vigente por mucho que pasen los años.