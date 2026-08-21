Los goles de Joaquín Delgado en el Real Zaragoza y el Lalo Arantegui de Borja Iglesias y Luis Suárez

En su presentación como nuevo pope del área deportiva del Real Zaragoza, Lalo Arantegui prometió y cumplió. Prometió que para el inicio de la pretemporada tendría contratados en torno al 80% de los futbolistas de la plantilla para esta campaña en Primera RFEF. Y lo cumplió.

Entre lo que Arantegui se dejó por hacer, una de las piezas principales. El jugador de los jugadores de casi todos los equipos: el delantero titular. Mientras tanto, el director deportivo incorporó a Edu Espiau, el otro atacante llegado en el mercado del verano. Un hombre de sobras conocido para el aficionado zaragocista por su larga carrera en Segunda División.

Espiau volvía a España después de una temporada en Polonia, donde hizo seis tantos en 29 partidos con el Arka Gdynia. Nunca ha sido un goleador de grandes números: en Segunda su mejor registro son los siete que hizo con la Ponferradina hace cinco campañas. Actualmente tiene 31 años. Su pretemporada no ha sido buena, viviendo lejos del gol.

Joaquín Delgado posa con Lalo Arantegui y su nueva camiseta, con el número 20 a la espalda. / JOSEMA MOLINA

A Espiau le acompañará Joaquín Delgado en la punta del ataque. Delgado es la gran apuesta de Arantegui para marcar la diferencia en el área rival. El Real Zaragoza se ha decidido finalmente por el jugador del Oviedo después de las enormes dificultades que encontró para contratar a Jesús de Miguel, un hombre que lleva asegurando gol en esta categoría durante varias temporadas. Era un perfil más experimentado.

Finalmente será Joaquín Delgado, un futbolista de otro patrón: mucho más joven (24 años), con toda la carrera por hacer y sin experiencia en Primera RFEF ni en categorías superiores. La campaña pasada, en Segunda RFEF, hizo 20 goles entre el filial del Oviedo (14) y el Barcelona B (seis). Además repartió cinco asistencias. Es sevillano y mide 1,87 metros.

Los problemas en la negociación con Jesús de Miguel condujeron al Zaragoza finalmente hasta el puerto de Delgado. Esta vez en propiedad, para tres años, Arantegui volverá a apostar por un hombre joven con capacidad de crecimiento y mucho deseo por hacerse un hueco en el profesionalismo. Un futbolista con colmillo en el área y capacidad para desarrollarse. Algo así como lo que en su día hizo con Borja Iglesias o Luis Suárez, cada cosa en su sitio y todo en su justa medida.