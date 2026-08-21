Guido Baroli: “De Boltaña salimos convencidos de que Francho era parte del proyecto del Real Zaragoza y comprometidos con la situación contractual que tenía firmada y que había que cumplir”

Guido Baroli, director general del Real Zaragoza, habló ante los medios de comunicación tras la tradicional ofrenda de flores a la Virgen del Pilar y la recepción en el ayuntamiento. Ahí se refirió a la salida de Francho mostrándose totalmente alineado con las palabras de Lalo Arantegui 24 horas antes, negó que vaya a haber recortes en el corto plazo pese al descenso y volvió a insistir en una máxima que A.GAIN ha repetido desde el primer minuto, que es paciencia, trabajo y proyecto sostenible y sustentable, sin atajos.

Sobre el tema más candente del momento, que ha sido la marcha de Francho y que ha generado críticas al club de parte de la afición, el director general reconoció que “una de las primeras cosas que quise hacer fue conocer a Francho” y por ello hubo una reunión en Boltaña entre Baroli, Lalo y el propio futbolista, que fue “al 100% para entender y poder palpar lo que representaba él en la institución y cómo estaba a nivel humano”.

“Para nosotros siempre fue un activo, una persona importante, porque hicimos el análisis y valoramos que él estaba en el club desde los 12 años y lo que representa en el vestuario”, prosiguió. Por lo tanto, “como dijo Lalo ayer, en todo momento para nosotros la idea fue siempre contar con él y siendo una pieza importante en el proyecto".

De hecho, explicó, “de la reunión de Boltaña salimos completamente convencidos de que era parte del proyecto y de cómo podíamos afrontar ese contrato, que era grande para Primera RFEF, pero que estaba firmado y había que cumplirlo”. Y cuando llegó la oferta del Getafe “tomamos una determinación en conjunto” tras evaluar “quién es él para el club, lo que representa y del esfuerzo que hizo en el pasado”.

Tanto es así que, igual que dijo Lalo Arantegui, preguntado sobre si fue o no una buena venta, Baroli reconoció que “seguramente en otro caso no hubiésemos tomado la misma decisión”, pero tuvieron en cuenta “la oportunidad que se le presentaba, el esfuerzo que había hecho y sus ganas de tomar esta oportunidad”.

Sin recortes a corto plazo

En cuanto al resto de la actualidad, el argentino recalcó que, “a día de hoy, no hay ningún tipo de recorte planificado en el corto plazo”, aunque sí que insistió, como desde el primer día, en que “creemos en las estructuras y organizaciones eficientes”. “Creemos en determinar procesos en todos los estamentos del club. Estamos terminando la foto de dónde partimos y las acciones que debemos tomar, pero no se refiere a recortes, sino a determinar procesos que nos permitan construir en el futuro”, agregó.

“Estamos muy contentos con la evolución en lo deportivo e institucional. Venimos dando pasos firmes para lo que va a ser el futuro y entendiendo cómo podemos tener un modelo de club sostenible y sustentable, porque creemos que es la forma en la que poder crecer. Tenemos que dar pasos lógicos, porque pensamos en un proyecto a largo plazo, sano y sin atajos”, recalcó.

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Y en lo deportivo, fue muy tajante al afirmar que “estamos convencidos de que tenemos una plantilla para poder ascender”, pero también reconoció que “va a ser un año muy duro y muy difícil, pero estamos haciendo el trabajo necesario para lograr el objetivo y traer de nuevo al Zaragoza al fútbol profesional”.