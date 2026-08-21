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Mawuli Mensah, exjugador del Real Zaragoza, también encuentra acomodo en Segunda, jugará en el Ceuta

El ghanés firma dos años por el conjunto ceutí tras rechazar a otros equipos de la categoría de plata y propuestas de Ucrania, Israel o Turquía, además de estar a un paso del Estoril

Mawuli pugna con Mario Soriano en el partido ante el Deportivo.

Mawuli pugna con Mario Soriano en el partido ante el Deportivo. / La Opinión de La Coruña

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Santiago Valero

Santiago Valero

Mawuli Mensah, el último fichaje de Txema Indias en el Real Zaragoza, llegado sobre la bocina del mercado de enero, ya tiene equipo, puesto que el ghanés va a firmar por el Ceuta por dos temporadas, uniéndose a otros zaragocistas que consumaron el descenso que siguen en la categoría de plata, como Soberón y Rober (Albacete), Tasende (Córdoba) o Juan Sebastián (Andorra).

El ghanés, que jugó 13 partidos, siete de titular, de gran irrupción y mal final, desaparecido en los últimos cuatro encuentros con David Navarro, tenía ofertas de Ucrania, Turquía, Israel y de otros equipos de Segunda, pero además estuvo a un paso del Estoril en junio, aunque la salida de Helena Costa e Ian Cathro, directora deportiva y entrenador, deshizo esa opción cuando el jugador ya se había reunido con ambos.

El centrocampista firmó con el Zaragoza un contrato hasta junio y, en caso de permanencia en Segunda, había una renovación automática por dos años más, hasta 2028. Al consumarse el descenso, quedó libre, pero sí es cierto que el Zaragoza se planteó su continuidad en Primera RFEF, categoría en la que ya tenía experiencia en el Betis Deportivo. Hubo contactos iniciales entre Lalo y los agentes para explorar esa opción, pero al final no se dio ningún paso en forma de oferta y también Mensah quiso apurar sus opciones en la categoría de plata y el extranjero.

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Mawuli, nacido en Accra (Ghana, 2003), llegó en 2021 a Marbella a una academia de futbolistas para fichar por el Antequera en ese verano y en 2023 por el Betis para su filial, rozando debutar en el primer equipo con Pellegrini al comienzo de la pasada temporada y jugando 16 partidos en Primera RFEF hasta el 31 de enero con el equipo verdiblanco. 

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