Muere Adrualdo Barbosa da Silva “Duca”, primer goleador del Real Zaragoza en Europa
El jugador brasileño jugó en el Real Zaragoza entre 1958 y 1965, ganando una Copas y una Copa de Ferias
El Real Zaragoza ha comunicado la muerte de Adrualdo Barbosa da Silva “Duca” a los 92 años. El exjugador brasileño formó parte de la plantilla blanquilla entre 1958 y 1965, coincidiendo en el tiempo con parte de Los Magníficos, uno de los periodos más prolíficos en cuanto a títulos, de la historia del club.
Duca fue campeón de Copa en dos ocasiones y una Copa de Ferias. Además, pasó a la historia del Real Zaragoza por haber sido el primer goleador del club en competiciones europeas, el 26 de septiembre de 1962 ante el Glentoran irlandés, que el equipo aragonés venció por 0-2, con un primer gol en propia puerta y el de la sentencia del brasileño. En Zaragoza sumó 98 partidos, todos ellos de titular, anotando 31 goles.
"El Real Zaragoza quiere transmitir sus condolencias por el fallecimiento de campeón de la Copa de Ferias, de la Copa de España y el primer jugador blanquillo en marcar en Europa. Nuestro más sentido pésame a su familia y seres queridos. D. E. P.", ha compartido en redes.
Duca llegó a Zaragoza procedente del Flamengo brasileño y, tras 6 temporadas, recaló en el Mallorca, donde se retiró solo una campaña después.
"El tiempo que estuve fue muy bonito"
Su salto a España desde su Brasil natal se fraguó durante un partido de pretemporada, el trofeo Teresa Herrera. "Jugados dos partidos, el sábado y la final del domingo y se interesaron por mí. Tenía contrato con el Flamengo y me compraron", reconoció el propio jugador en una entrevista con El Periódico de Aragón hace 9 años. El precio del traspaso fue de 525.000 pesetas.
El Real Zaragoza fue donde más tiempo jugó en su trayectoria, algo más de seis temporadas, tras llegar a finales de la temporada 58-59. Permaneció hasta 1965 "porque el Zaragoza no quiso que continuase", reconoció. Tras un año en Mallorca, volvió a Brasil. "El tiempo que estuve en Zaragoza fue muy bonito, me gustó mucho la ciudad, la gente , era un pueblo muy amable. ¿Por qué no me quedé a vivir en Zaragoza? Hubiera sido muy feliz", confesaba.
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