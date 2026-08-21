El testimonio zaragocista de Duca: «Me fui de Zaragoza con más tristeza con la que dejé Brasil»

Adrualdo Barbosa da Silva, Duca, uno de los grandes jugadores que han vestido la camiseta del Real Zaragoza, realizó una entrevista a este diario en 2017, cuando tenía 82 años y conservaba una gran memoria, en la que el corazón blanquillo tenía un lugar destacado. «Me fui de Zaragoza con más tristeza con la que dejé Brasil», aseguraba este brasileño nacido en Recife y que ha fallecido a los 92 años. "Fui muy feliz en Zaragoza, tenía muchos amigos, mucha gente incluso fuera del fútbol. Me hubiera gustado acabar mi carrera en ese equipo y abrir algún negocio, una tienda, algo para pasar el tiempo y ganar dinero para vivir", aseguraba el mítico jugador, interior mucho más que delantero como se empeñan en afirmar, que entre 1958 y 1965 disputó 123 encuentros oficiales y marcó 39 goles. Ha fallecido en Brasil a los 92 años.

Duca jugó en el Flamengo junto a Dida y Zagalo y llegó al Real Zaragoza al final de la temporada 58-59 para ayudar a evitar el descenso a Segunda. "En el 58 fui a España a jugar el Teresa Herrera y me quedé tres meses en La Coruña porque el Deportivo quería comprar mi pase pero no tenía dinero para pagar al Flamengo. Así que estuve allí pero solo entrenaba, no jugué ningún partido, solo algún amistoso. El Zaragoza se puso en contacto conmigo porque estaba muy mal, estaba abajo en la clasificación. Gracias a Dios ganamos varios partidos porque el Zaragoza tenía un equipo muy flaco. De hecho, de la temporada 58-59 a la 59-60 hubo un cambio radical", relata en esa entrevista sobre su llegada al club, para asegurar que fue clave en el posterior fichaje de Canario: "¡Es que quien llevó a Canario al Zaragoza fui yo! Él estaba en el Real Madrid, no era titular y se iba a ir al Sevilla. Entonces contacté con él porque el equipo necesitaba un puntero derecho y lo llevé para allí".

"Jugaba siempre en la media, interior derecho o interior izquierda, pero hacía de unión entre la defensa y el ataque, era el organizador del equipo en el medio campo"

"Jugaba siempre en la media, interior derecho o interior izquierda, pero hacía de unión entre la defensa y el ataque, era el organizador del equipo en el medio campo", decía el exfutbolista brasileño, autor del primer gol europeo del equipo zaragocista, ante el Glentoran. En su etapa en La Romareda lo quiso fichar la Fiorentina y se marchó en 1965 al Mallorca. "El Zaragoza ya no me quería más. Y apareció el Mallorca, que había subido de Segunda División, que tenía a César de entrenador y fui allí".

La Romareda y su juego

Duca fue titular mientras se gestaron Los Magníficos, el primer goleador del club en competiciones europeas y campeón de Copa y Copa de Ferias. El exfutbolista se acordaba también muy bien de La Romareda, que "siempre que había partido estaba llena por completo. Hubo que ampliarla porque tenía la tribuna y los laterales y la parte de los goles era muy baja", rememoraba. "Siempre jugaba de la misma forma, era un buen jugador pero no era un astro de primera", añadía, haciendo un repaso de aquel equipo histórico que dio gloria al Zaragoza por primera vez.

"En el medio jugaba con Isasi. Primero con José Luis (García Traid) y luego Isasi. Aún me acuerdo del equipo, Yarza era el portero, Cortizo, Santamaría, González y Reija. Luego Isasi y yo y la delantera era Miguel, que había jugado en el Madrid, luego llegó Canario, Marcelino, Seminario y Lapetra. Ese era el Zaragoza en mis tiempos, luego hubo algunos cambios. Cuando vendieron a Seminario entró Villa, que era un delantero que jugaba muy bien", narraba con una prodigiosa memoria, reconociendo que "me hubiera gustado ser entrenador del Zaragoza, pero no conseguí cumplir ese sueño".