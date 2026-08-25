Arnau Campeny es la apuesta para el lateral derecho del Real Zaragoza

El Real Zaragoza apuesta por Arnau Campeny para su lateral derecho, operación que ha acelerado en las últimas horas y que apunta a ser la que fructifique para reforzar el costado diestro de la zaga. El club aragonés debe negociar los términos del acuerdo con el CE Europa, pero tiene convencido al futbolista de 29 años y nacido en Arenys de Mar y el traspaso no será en nimngún caso elevado, puesto que solo tiene un año más en el Europa, club del que ha sido la pasada temporada segundo capitán y tras el ascenso logrado desde Segunda Federación con el conjunto barcelonés.

La operación, adelantada por el periodista Ángel García y confirmada por este diario, puede llegar a buen puerto y para eso está presionando el propio futbolista, ilusionado con llegar al proyecto de Lalo e Ibai. Es una alternativa mucho más accesible que la de Marco Sangalli, ya que el exjugador del Racing era el gran sueño para ese costado derecho de la zaga, aunque el futbolista vasco pidió un tiempo para apurar sus opciones en Segunda tras acabar contrato con el Racing de Santander y ha rechazado la oferta zaragocista. La necesidad de reforzar ese costado de la zaga ha acelerado la opción de Campeny, que apunta a cristalizar.

El futbolista nacido en Arenys de Mar (02-01-1997), formado en la Damm para pasar después por el Barcelona juvenil y el filial del Deportivo, llegó después al filial del Llagostera para saltar al primer equipo y más tarde arribar al Horta y al Granollers para que encontrara su sitio en el Europa, entonces en Segunda RFEF en 2021. El 30 de julio pasado se anunció su renovación por el Europa por una temporada más, que iba a ser su sexta en el club catalán, rival zaragocista en el Grupo 2 de Primera RFEF, donde el curso pasado disputó 34 partidos de Liga en la categoría de bronce, con 32 de ellos de titular y dos goles, además de un choque más de Copa en la que ha sido su mejor temporada en un equipo con el que logró el ascenso en la 24-25. Campeny es toda una institución en el conjunto barcelonés, con 140 partidos con esa camiseta, 136 de titular.

Se trata de un lateral contundente y firme, que tambien puede jugar de central y que completaría la posición con Jokin Gabilondo, también fichado en este verano para esa demarcación, aunque el vasco es un futbolista de mayor proyección ofensiva. La salida de Francho Serrano rumbo al Getafe supuso la necesidad de fichar a un lateral tal y como adelantó este diario, ya que Ibai y Lalo contaban con el zaragozano como integrante del costado derecho.

La llegada de Arnau Campeny, junto a la ya cerrada de Rubén Iranzo, con un acuerdo de traspaso del Valencia y a la espera que el club levantino le deje viajar a Zaragoza para que se incorpore al equipo, supondrán que se llegue a los 15 refuerzos en este verano, a la espera de que se pueda completar el pastel de los refuerzos con un atacante versátil, un extremo, en la recta final del merado.