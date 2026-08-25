El Betis solo contempla la cesión para Borja Alonso, difícil objetivo para el ataque zaragocista como sustituto de Hansson

El Real Zaragoza quiere culminar su mercado de fichajes con un atacante versátil y que vaya al espacio, un extremo que dé más alternativas a Ibai en el perfil ofensivo y el objetivo, aparcado al priuncipio del verano, y ahora en el punto de mira es Borja Alonso. El extremo canario, que llegó al filial verdiblanco la temporada pasada y que ha completado una gran temporada pese al descenso del Betis Deportivo, va a salir porque la entidad andaluza no ve conveniente que juegue en Segunda RFEF y la idea es que lo haga cedido.

Esa es la intención del club, mientras que el Zaragoza desea que el futbolista llegue en propiedad y que sea el relevo de Emil Hansson, que va a rescindir su contrato por problemas personales. La baja del sueco ha hecho que la entidad redoble sus esfuerzos y el interés del conjunto aragonés es fuerte, como así se confirma en el entorno del futbolista.

Sin embargo, desde el entorno del atacante se es tajante y se asegura que Borja Alonso no saldrá traspasado a un Primera RFEF, por lo que el club aragonés tendrá que cambiar los términos de su oferta antes de que llegue el final del mercado el 1 de septiembre, el próximo martes. Todo apunta a que el Zaragoza cederá en esta condición. De momento, ese es el gran escollo a saltar, pero no el único, ya que el futbolista canario tiene alguna posibilidad en Segunda, el Eldense, sobre todo, recién ascendido a la categoría de plata y el Andorra, y quiere apurar sus opciones de dar un salto más de categoría y no quedarse en Primera RFEF, donde ha jugado en las tres últimas campañas, dos con el Real Madrid Castilla y la última en el Betis.

A sus 22 años, puede jugar en ambas bandas, aunque es más de perfil zurdo, y viene de firmar siete goles y una asistencia en 31 partidos en Primera RFEF, acumulando un total de 2.287 minutos en el Betis, siendo el segundo futbolista que más jugó, solo por detrás de Gnangoro Bouare. El club bético, con quien tiene tres años más de contrato, hsta 2029, ha recibido propuestas de Primera RFEF, del Hércules, el Murcia y la UD Logroñés, entre otros equipos, por lo que la competencia sería también grande en la categoría, si bien el Zaragoza partiría con ventaja en los deseos del jugador si sigue en esa Liga y no puede dar el salto a Segunda.

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Borja Alonso (Las Palmas, 22-04-2004) llegó a la cantera del Real Madrid desde Las Palmas de Gran Canaria en 2017 con solo 13 años haciendo todo el recorrido hasta llegar al filial, con el que ya empezó a destacar en la 24-25, disputando 19 partidos con el filial madridista, además de marcar un gol y repartir cuatro asistencias en un total de 842′. También disputó la UEFA Youth League con el conjunto madridista. El Betis se hizo con su fichaje y lo planteó como un sustituto de Jesús Rodríguez tras el fichaje de este por el Como 1907, pero en la pasada temporada no ha llegado a debutar con el primer equipo, si bien si ha tenido mucho protagonismo con el filial.