El canterano del Real Zaragoza que entrenó con Pep Guardiola y ahora jugará en Turquía: siete países con 28 años

La Ciudad Deportiva del Real Zaragoza ha sido durante muchos años un vivero de prometedores futbolistas que han llamado desde muy jóvenes la atención de los grandes equipos del fútbol europeo. FC Barcelona, Real Madrid o incluso Manchester City han echado sus redes durante la última década en la cantera zaragocista para pescar a prometedores futbolistas que más tarde han tenido o no una prolífica carrera.

Uno de los jugadores con más talento que han pasado por las categorías inferiores del Real Zaragoza es sin duda Paolo Fernandes, que llegó a entrenar a las órdenes de Pep Guardiola en el City y ahora jugará en uno de los equipos llamados a pelear con los grandes del fútbol turco. El extremo, de origen caboverdiano, se marchó a la disciplina 'Sky Blue' con tan solo 15 años después de unos pocos meses en la Ciudad Deportiva donde había aterrizado en edad cadete tras toda una formación en el Balsas Picarral. Ahora, Fernandes probará suerte en Turquía.

El fútbol turco se ha convertido en los últimos años en un destino ideal para futbolistas que buscan seguir jugando a un alto nivel, tener la oportunidad de participar en competiciones europeas sin renunciar a recibir un salario mucho más alto que en otros países. Fenerbahçe, Besiktas, Galatasaray o incluso el Trabzonspor han conseguido atraer a grandes estrellas del panorama futbolístico como Salah, Vlahovic, Trossard, Lukaku o Greenwood. Además, hay otros clubes como Basaksehir, Alanyaspor, Samnsuspor o Goztepe que buscan dar la sorpresa y clasificarse para Europa la próxima temporada.

Paolo Fernandes durante su presentación como nuevo jugador del Alanyaspor / ALANYASPOR

Paolo Fernandes vestirá esta temporada la camiseta del Alanyaspor donde ha llegado cedido con opción de compra por parte del AEK de Atenas. El zaragozano, internacional en las categorías inferiores con España, ya ha sido presentado con su nuevo club que dirige el portugués João Pereira. "Nuestro club ha fichado al extremo Paolo Fernandes procedente del AEK Atenas en calidad de cedido por un año. La ceremonia de firma tuvo lugar en las instalaciones del club, con la presencia de nuestro presidente, el Sr. Hasan Çavuşoğlu", escribió el club turco en redes sociales.

Una carrera internacional

El talentoso delantero suma a su currículum deportivo un nuevo país a sus 28 años. Paolo Fernandes jugará en el fútbol turco después de haber pasado ya por Arabia Saudí (Al-Khaleej), Grecia (AEK Atenas y Volos), España (Castellón), Italia (AC Perugia), Países Bajos (NAC Breda) e Inglaterra (Manchester City). "Salí muy joven y cuando estaba en el City tuve muchas ganas de jugar en Primera o Segunda y lo pude hacer en la Eridivisie, pero desde el primer momento no he sentido ese miedo o vértigo a cambiar de país porque con la gente que me he encontrado he tenido buenas experiencias", afirmó el zaragozano en una entrevista a este diario a finales de junio.

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Paolo Fernandes posa con la camiseta del Alanyaspor / SERVICIO ESPECIAL

Cabe recordar que el canterano del Real Zaragoza sufrió una grave lesión en el talón de Aquiles que le dejó durante muchos meses en el dique seco. "Esas lesiones duras me hicieron tener que recuperarme y volver a mi mejor versión, o al menos a una buena. Tengo muchas ganas de ver lo que viene y quedan muchas cosas por hacer. Queda mucha tela por delante", recordó en la misma entrevista.