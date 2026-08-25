Radosav Petrovic dejará la directiva del Partizán tras dos meses en el cargo independientemente de pasar o no contra el Getafe de Francho

No han pasado ni dos meses completos desde que el exdefensor del Real Zaragoza, el serbio Radosav Petrovic, llegara a la dirección deportiva del Partizán de Belgrado, club del que salió laureado tras su etapa como futbolista entre los años 2008 y 2011. Su llegada a la más alta cúpula del conjunto de la capital de su nación prometía a inicios de verano, sin embargo, se ha acabado su sueño de seguir sentado en esas oficinas, ya que ayer el propio club anunció la dimisión de varios altos cargos, entre ellos el de Petrovic, posterior a la vuelta de la eliminatoria contra el Getafe de Francho Serrano.

Esta decisión se anunció con motivo de una asamblea celebrada durante los últimos cuatro días y desembocó en esta 'espantada' masiva en los despachos del Partizan. A esta reunión asistieron el presidente del club, Rasim Ljajić, el director general, Danko Lazović, el entrenador, Saša Ilić, y el mencionado exfutbolista.

La realidad es que el inicio de temporada del Partizán estaba siendo algo atropellado en liga y en Europa, que a pesar de haber ido avanzando rondas, los serbios se quedan a un paso de eliminación después del partido en el Coliseum Alfonso Pérez (3-1) el pasado viernes.

Vídeo | Gran partido de Francho en su debut europeo con el Getafe / El Periódico de Aragón

"La directiva del FK Partizan se responsabiliza de los resultados obtenidos. De acuerdo con la obligación previamente asumida públicamente, la directiva decidió que la presentación de las dimisiones no depende del resultado de otro partido. Por lo tanto, los miembros de la directiva dimitirán inmediatamente después del partido contra el Getafe, independientemente del resultado", expresan en el comunicado.

Un final anticipado

Con tres derrotas seguidas en liga, antepenúltima posición (4 puntos) y las dudas sembradas tanto en la propiedad como en los jugadores, los directivos tienen su destino sellado a partir del 27 de agosto, fecha de la vuelta de la final de la fase previa de Conference League.

Sin embargo, no van a bajar los brazos y van a intentar hacer un último servicio en lo deportivo. "Tras el partido en Lucani, Saša Ilić decidió dimitir como jefe del cuerpo técnico. A petición de la directiva, movido únicamente por un sentido de responsabilidad hacia el Partizán y consciente de la importancia del próximo partido, aceptó dirigir al equipo contra el Getafe. Hasta ese partido, la obligación de todos en el Club es hacer todo lo posible para que el equipo logre un resultado de excepcional importancia", plasman en sus letras.

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Dos meses después y el tropiezo ha sido enorme pese a los movimientos que se han ido haciendo durante las últimas semanas, tanto en compras como en ventas. Una decisión meditada, pero que, según el comunicado emitido por la entidad deportiva, solo mira hacia un lado: al del Partizán de Belgrado.