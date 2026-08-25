Una de las grandes apuestas fallidas de Lalo Arantegui encuentra equipo y regresa a Eslovenia
El delantero esloveno, fichado en 2020 por el Real Zaragoza y que se quedó muy lejos de triunfar en el club, vuelve a su país con 34 años para jugar en el Brinje
No tuvo suerte Haris Vuckic en su paso por el Real Zaragoza ya que el delantero esloveno llegó en 2020 como una apuesta muy fuerte de Lalo Arantegui, que lo fichó mucho antes de que acabara ese curso 19-20, tanto en un escenario de posible ascenso a Primera, que no se dio después del parón por la pandemia, como de permanencia en Segunda, que fue finalmente lo que sucedió. 19 partidos jugó en la 20-21 y no anotó un gol, para marcharse cedido al Rijeka croata, que después lo adquiríó en propiedad. Ahora, sin equipo tras una breve experiencia en el Al-Hamriyah de Emiratos Árabes desde febrero a junio, regresa al fútbol de su país con 34 años para jugar en el Brinje Grosuplje, recién ascendido a Primera y que luchará por la permanencia.
Vuckic, internacional absoluto con Eslovenia en 12 ocasiones y en categorías inferiores, empezó su carrera en el Domžale y el Newcastle United inglés lo fichó muy joven por su proyección. Después, jugó en Inglaterra en el Rangers, el Cardiff y el Wigan para llegar al Twente de la Eredivisie, donde su carrera se relanzó. Lalo apostó muy fuerte por él y su fichaje estaba cerrado, por tres años, hasta 2023 y un importante salario, cuando la pandemia paró el fútbol en marzo de 2020.
Sin embargo, Vuckic no pudo demostrar su nivel en el Zaragoza. En la 20-21 no consiguió ni marcar un solo gol ni, aparte, tener una participación destacada con ninguno de los tres entrenadores de esa campaña, Baraja, Iván Martínez y JIM. Así, su salida, con 600.000 euros de ficha en la 21-22, era obligada y durante ese verano se le abrió de forma clara la puerta, ya que no fue ni citado al Carlos Lapetra ni en la primera jornada ante el Ibiza.
Se fue al Rijeka primero cedido en la 21-22 y con su no continuidad en el Zaragoza ya pautada a partir del verano de 2022. Si el club croata no ejercía la opción, a coste cero, eso sí, habría rescindido, pero se quedó en el Rijeka, aunque no tardó en marcharse a la India, al Buriram, y regresar al club que le vio nacer, el Domzále esloveno, en agosto de 2024, pero su desaparición en enero le obligó a encontrar acomodo en Emiratos Árabes, donde acabó su vínculo en junio para regresar a su país, todo apunta a que definitivamente.
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