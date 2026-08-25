Hansson deja el Real Zaragoza por problemas personales

El Real Zaragoza ha anunciado este martes que Emil Hansson ni siquiera comenzará la temporada con el equipo. El sueco, fichado hace un mes y medio con la carta de libertad procedente de Excelsior de Rotterdam, se marcha por problemas personales que el club no detalla en el comunicado oficial. "El Real Zaragoza y Emil Hansson han llegado a un acuerdo para la finalización de su contrato. Esta decisión se adopta de forma conjunta después de que el futbolista trasmitiera al club una situación personal que le requiere realizar una pausa temporal en su actividad profesional para centrarse en sí mismo y en su entorno familiar", expone la entidad.

El extremo, durante el partido ante el filial del Athletic Club. / PABLO IBÁÑEZ

El texto añade, en este sentido, que el club "tiene como prioridad el bienestar integral de sus deportistas por encima de cualquier consideración deportiva o contractual. En consecuencia, el club ha actuado con la firme voluntad de ayudar y facilitar este paso a Emil, comprendiendo, respetando y apoyando plenamente sus necesidades personales en este momento" y subraya que "durante su etapa en el Real Zaragoza, Emil ha sido un ejemplo de profesionalidad, entrega y compromiso. Su dedicación diaria y sus valores le han convertido en una figura querida dentro del vestuario".

"Durante su etapa en el Real Zaragoza, Emil ha sido un ejemplo de profesionalidad, entrega y compromiso. Su dedicación diaria y sus valores le han convertido en una figura querida dentro del vestuario", expone el club

Hansson, que firmó para las dos próximas temporadas, se marcha sin haber debutado oficialmente y después de marcar un tanto en el amistoso celebrado hace unos días ante el Athletic Club B en el Ibercaja Estadio. "El Real Zaragoza respalda incondicionalmente su decisión y está convencido de que afrontará este periodo con la misma entereza, valentía y fortaleza que siempre ha proyectado sobre el terreno de juego", indica el Zaragoza, que reitera que "respeta y acompaña plenamente su decisión en este momento personal en el que necesita realizar una pausa y estamos convencidos de que afrontará este periodo con fortaleza y determinación".